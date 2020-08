We Are Who We Are: Il trailer ufficiale della miniserie di Luca Guadagnino

News Serie TV

Appuntamento su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dal 9 ottobre.

Sky ha rilasciato il trailer ufficiale di We Are Who We Are, attesa miniserie del nominato all'Oscar Luca Guadagnino in onda dal 9 ottobre, anche in streaming su NOW TV. Una storia di formazione, il drama di otto episodi riporta sullo schermo lo stile visivamente d'effetto e i ritratti psicologici di forte impatto del regista di Chiamami col tuo nome, concentrandosi su due adolescenti alle prese con le grandi questioni della loro età: l'amicizia e il rifiuto, l'accettazione di se stessi e i primi amori.





La trama di We Are Who We Are

Ambientata in una base militare americana in Italia, We Are Who We Are segue Fraser (interpretato dalla star di It Jack Dylan Grazer), un quattordicenne timido e introverso che da New York si è trasferito in Veneto con la madre Sarah (Chloë Sevigny, American Horror Story) e la compagna Maggie (Alice Braga, Regina del Sud), entrambe in servizio nell'esercito statunitense, e Caitlin (Jordan Kristine Seamón), un'adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che da anni vive con la sua famiglia nella stessa base. Caitlin è la figura cardine del suo gruppo di amici, ma tutti questi rapporti, inclusi quelli familiari, sono messi alla prova quando la ragazza - incoraggiata e aiutata da Fraser - inizia a esteriorizzare qualcosa che dentro di lei è una certezza da tempo - di non essere come le altre ragazze. Di non essere affatto una ragazza.