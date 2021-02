WandaVision mostrerà una Darcy "mai vista prima", assicura Kat Dennings

News Serie TV

La serie Marvel è in streaming su Disney+ ogni venerdì con un nuovo episodio.

Uno dei momenti più emozionanti del quarto episodio di WandaVision, disponibile su Disney+ da venerdì scorso, ha visto il ritorno nel Marvel Cinematic Universe di Darcy Lewis, l'amato personaggio interpretato da Kat Dennings. I fan aspettavano questo momento dal 2013, quando arrivò nelle sale il film Thor: The Dark World. Quello che gran parte di loro non davano però per scontato era ritrovarsi di fronte un personaggio che in tutto questo tempo ha avuto modo di cambiare e crescere. Darcy ha potuto fregiarsi infatti del titolo di dottoressa, una novità di cui Dennings non potrebbe essere più felice, chiaramente.

WandaVision: Kat Dennings parla del ritorno di Darcy

"Adoro il modo in cui si pone fin da subito. Tipo: 'Signore, per favore. Sono una dottoressa, grazie mille'", ha detto l'attrice a TVLine. "Posso solo immaginare, in qualità di persona che non è andata al college, quanto abbia lavorato per quel titolo, quindi vuole che ci si rivolga a lei correttamente, come dovrebbe essere fatto. Sono davvero grata agli sceneggiatori per averle dato questo ricco retroscena, perché l'ultima volta che l'avevamo vista era la stagista di Jane Foster, e ricordiamo le battute sul fatto che fosse una studentessa di scienze politiche e non di scienze. È davvero interessante vedere l'influenza che Jane Foster ha avuto sui suoi risultati nel diventare un'astrofisica... È la stessa ragazza, ma ora ha un sacco di lauree e un sacco di informazioni. Adesso è un pezzo grosso".

Darcy Lewis nei prossimi episodi di WandaVision

In Interrompiamo questo programma, Darcy è stata l'unico scienziato a rendersi conto che le frequenze di trasmissione erano emesse da Westview, consentendo la scoperta del mondo delle sitcom di Wanda e Visione. Dennings ha aggiunto che questo è solo l'inizio e che momenti ancora più memorabili (e forse inaspettati) attendono il personaggio nei prossimi episodi. "Posso dire che sicuramente vedrete cose di Darcy che non si sono mai viste prima" ha stuzzicato, promettendo anche altre occasioni per la deliziosa dinamica tra il suo personaggio e quello di Randall Park, Jimmy Woo. "Per me, non c'è nulla di più divertente che vedere due personaggi che non ti aspetti insieme, messi insieme".