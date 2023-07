Vita da Carlo: Paramount+ annuncia la data di uscita della stagione 2

News Serie TV

La serie autobiografica scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone tornerà in tv a settembre.

Anche le serie tv, a volte, fanno giri immensi e poi ritornano. Vita da Carlo, la serie autobiografica interpretata dall'attore, regista e comico italiano Carlo Verdone, il cui primo ciclo di episodi esordì quasi due anni fa su Prime Video, sta per tornare con una seconda stagione, questa volta su Paramount+. Al Giffoni Film Festival 2023, durante un panel al quale hanno partecipato Verdone e alcuni altri volti della comedy, è stato annunciato che la data di uscita è fissata per il prossimo 15 settembre.

Vita da Carlo torna in tv, su Paramount+

Creata da Carlo Verdone con Nicola Guaglianone e Menotti, Vita da Carlo si addentra nella vita di Carlo, un uomo generoso e sempre disponibile con tutti. A chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill, Carlo non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, scandita da ritmi sempre uguali, quasi come una prigione. O una commedia. Per la prima volta, Carlo si svela rivelando la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti, uno più bizzarro dell'altro. E anche dall'amore, quello per una farmacista, sbocciato - guarda caso - in un luogo a lui molto caro: la farmacia del quartiere.

Oltre a Verdone, il notevole cast della stagione 2 include Max Tortora (I Cesaroni), Monica Guerritore (Non uccidere), Stefania Rocca (Mentre ero via), Sangiovanni nei panni di una versione più giovane di Carlo, Claudia Gerini (Suburra: La serie), Christian De Sica (Natale a tutti i costi), Gabriele Muccino (A casa tutti bene), Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato (Fedeltà), Ludovica Martino (SKAM Italia), Fabio Traversa (Butta la luna), Caterina De Angelis, Antonio Bannò (Christian), Filippo Contri, Stefano Ambrogi (La mia banda suona il pop), Claudia Potenza (Non mentire), Giada Benedetti (I delitti del BarLume), Sergio Forconi (The New Pope), Teresa Castello, Corrado Solari (Daydark), Olga Rossi (I delitti del BarLume), Nina Pons (Baby), Sofia Bistacchi e Mita Medici (Un ciclone in famiglia). Verdone ne ha scritto le sceneggiature con Pasquale Plastino, Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni e ne è anche il regista con Valerio Vestoso.