Vita da Carlo 2: Carlo Verdone "deverdonizzato" nel trailer ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

Tutti i nuovi episodi della comedy italiana saranno disponibili in streaming su Paramount+ dal 15 settembre.

Un pilastro della commedia italiana, Carlo Verdone è minacciato da più fronti - incluso un Sangiovanni che parla in veneto scelto come interprete del suo alter ego ventenne - nel trailer ufficiale della stagione 2 della sua apprezzata serie tv, Vita da Carlo, disponibile in streaming su Paramount+ dal 15 settembre. Ancora una volta realtà e finzione si intrecciano in un'irresistibile comedy in cui Verdone interpreta una versione sopra le righe di sé stesso, circondato da un'infinità di amici e colleghi.





Vita da Carlo: La trama della stagione 2

Nel finale del ciclo precedente, Carlo si era imposto di "fare solo quello che mi va di fare". Negli ultimi mesi ha tenuto fede al suo proposito, dedicando del tempo a se stesso e scrivendo un romanzo, "La Carezza della Memoria", che è diventato un bestseller. Tra quelle pagine Carlo trova l'ispirazione per realizzare il sogno covato in segreto per tutta la carriera: un film d'autore. L'ultima parola spetta però al produttore Ovidio Cantalupo, che dà il proprio benestare a una sola condizione: a interpretare il protagonista, un giovane Carlo, dovrà essere il cantante Sangiovanni. Il produttore è convinto che, grazie al grande seguito di fan e follower sui social, Sangiovanni possa garantire il successo commerciale del film.

Carlo non è d'accordo, ma il desiderio di realizzare il progetto è così grande che si lascia convincere. E così, mentre già prevede di trovarsi a fronteggiare i capricci di un teen idol viziato, Sangiovanni si rivela invece un ragazzo alla mano e per molti versi simile a lui, pieno di insicurezze e costantemente in crisi. Saranno proprio le preoccupazioni di Sangiovanni e i capricci della co-protagonista del film, Ludovica Martino, a mettere costantemente a repentaglio la realizzazione del film.

Ai tormenti professionali si sommano poi quelli familiari: dalla gravidanza della figlia Maddalena (Caterina De Angelis), che non rivela chi sia il padre del bambino; a Giovanni (Filippo Contri), il figlio avvocato che si mette contro la mala di Ostia; dalle fobie di Max (Max Tortora) alle nevrosi dell'ex moglie Sandra (Monica Guerritore), passando per Chicco (Antonio Bannò), disposto a tutto pur di riconquistare Maddalena; Annamaria (Maria Paiato), che si licenzia per seguire l'amore; e, infine, l'inaspettato incontro con Sofia, un'affascinante scrittrice di libri per bambini che travolge Carlo con la sua energia. Poi ci sono i fan, i selfie, gli amici o presunti tali, i colleghi, gli scocciatori... insomma, la vita da Carlo!

Il cast

Anche nella stagione 2 Vita da Carlo vanta un cast stellare con alcuni tra i nomi più forti dello spettacolo italiano, e non solo. Oltre a Carlo Verdone, Sangiovanni, Ludovica Martino (SKAM Italia) e gli altri attori fin qui nominati, incontreremo Stefania Rocca (Mentre ero via), Claudia Gerini (Suburra: La serie), Christian De Sica (Natale a tutti i costi), Gabriele Muccino (A casa tutti bene), Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Fabio Traversa (Butta la luna), Stefano Ambrogi (La mia banda suona il pop), Claudia Potenza (Non mentire), Giada Benedetti (I delitti del BarLume), Sergio Forconi (The New Pope), Teresa Castello, Corrado Solari (Daydark), Olga Rossi (I delitti del BarLume), Nina Pons (Baby), Sofia Bistacchi e Mita Medici (Un ciclone in famiglia).