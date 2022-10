Vintage Collection Universal: Unboxing dei cofanetti DVD di Magnum P.I., Supercar, A-Team e La donna bionica

News Serie TV

Quali sono le basi della cultura televisiva? Le serie (o telefilm) anni 70 e 80. Abbiamo fatto (fare ad altri) l'unboxing dei cofanetti ricevuti da Universal Pictures Home Entertainment.

Abbiamo ricevuto da Universal Pictures Home Entertainment i cofanetti di alcune delle più celebri serie TV, o telefilm come si chiamavano all'epoca, degli anni 70 e 80: Magnum P.I., A-Team, Supercar, La cassa nella prateria, L'uomo da sei milioni di dollari e La donna bionica. Questa nuova collezione che rappresenta le basi della cultura televisiva in cui l'action iniziava seriamente a prendere piede sul piccolo schermo, è già disponibile per l'acquisto.

Qui sotto potete vedere il video dell'Unboxing, o se preferite "spacchettamento", dei cofanetti. Siccome Antonio Bracco che ha ricevuto questi doni non aveva le forse in quel momento e "si sentiva portar via", ha pensato di reclutare persone a caso affinché facessero il lavoro al posto suo. Trovate invece i dettagli dei confanetti più in basso sotto il video.

Leggi anche Vintage Collection Universal: cosa contengono i cofanetti di Magnum P.I., A-Team, La Casa nella prateria, L’Uomo da 6 milioni di dollari, La Donna bionica e Supercar