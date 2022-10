Vintage Collection Universal: i cofanetti di Magnum PI, A-Team e La casa nella prateria

News Serie TV

Dal 13 ottobre arriva la seconda tranche della Vintage Collection Universal: supercofanetti da collezione di serie culto amatissime. Ora tocca a Magnum PI, A-Team e La casa nella prateria, ma erano già disponibili L'uomo da sei milioni di dollari, La donna bionica e Supercar.

Se continuate a respirare anni Ottanta, specialmente gli anni Ottanta televisivi, la Universal Pictures Home Entertainment ha pensato a voi con le Vintage Collection: si tratta di cofanetti di dvd contenenti le serie complete di "telefilm" (come si diceva allora) che hanno fatto la storia della tv e un po' della nostra vita. Già a giugno erano stati presentati i cofanetti di L’Uomo da 6 milioni di dollari, La Donna bionica e Supercar, dal 13 ottobre è il turno di Magnum P.I., A-Team e La Casa nella prateria.

Vintage Collection: le esperienze indimenticabili di Magnum P.I., A-Team, La Casa nella prateria, L’Uomo da 6 milioni di dollari, La Donna bionica e Supercar

Alcuni cofanetti della Vintage Collection targata Universal Pictures Home Entertaiment arrivano a contenere oltre 40 dvd (!), in funzione della completezza, senza dimenticare una grafica e una confezione accattivanti che diano valore collezionistico alle proposte..

Magnum P.I. segue le avventure del detective privato interpretato da Tom Selleck, in azione alle Hawaii per ben otto stagioni (1980-1988), contenute in 45 dischi.

Tra commedia e azione, A-Team (1983-1987) raccontò in cinque stagioni (per 27 dischi) le gesta di un manipolo di ex-combattenti del Vietnam, scanzonati mercenari per missioni impossibili: erano interpretati da George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz e Mr. T., rispettivamente Hannibal, Sberla, Howling Mad e P.E.

La casa nella prateria (1974-1983) è più antico ma, in otto stagioni per 48 dischi, contribuì a cambiare la storia della tv americana, toccando per la prima volta temi di rilevanza sociale come alcolismo, razzismo e droghe. Si seguivano le vicende di una famiglia americana in una remota fattoria del Minnesota, negli ultimi decenni dell'Ottocento.

Come si diceva, rimangono disponibili i cofanetti usciti a giugno, dedicati alla Donna Bionica con Lindsay Wagner (1976-1978, tre stagioni per 58 episodi), a sua volta spin-off di L'uomo dai sei milioni di dollari con Lee Majors (tre stagioni per 99 episodi, 1974-1978). Immancabile poi per ogni nostalgico dinamico che si rispetti, il culto Supercar con David Hasselhoff, inseparabile dall'automobile superautomatizzata KITT: dal 1982 al 1986, andò in onda per quattro stagioni e 90 episodi.