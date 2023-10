Vikings: Valhalla si concluderà con la terza stagione, ecco le prime foto

News Serie TV

Lo spin-off di Vikings tornerà nel 2024 su Netflix con l'ultimo capitolo: Goran Visnjic si è unito al cast.

Pronti a conoscere l'epilogo delle avventure dei vichinghi più famosi della storia? La terza stagione di Vikings: Valhalla, lo spin-off di Vikings ambientato oltre un secolo dopo la serie originale, sarà l'ultima. Il capitolo finale della serie ideata e scritta da Jeb Stuart arriverà nel 2024 in streaming su Netflix. Nel frattempo il servizio ha diffuso le prime foto tratte dai nuovi episodi dove si vede un'anteprima della nuova aggiunta al cast Goran Visnjic (E.R. - Medici in prima linea, Timeless).

La trama di Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett, Le terrificanti avventure di Sabrina), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter, Sanditon). Nelle prime due stagioni abbiamo seguito l'epico viaggio dei tre protagonisti attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, mentre crescevano le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese e i vichinghi stessi erano ormai divisi tra credenze cristiane e pagane.

Le anticipazioni della terza stagione

La terza stagione ritrova i nostri eroi sette anni dopo la fine della seconda. Ora Freydis è la leader incontrastata della città pagana di Jomsborg, mentre Leif e Harald hanno fatto fortuna a Costantinopoli, ma per poter realizzare i propri destini, li attendono sfide ancora più grandi. Nei nuovi episodi si è unito al cast Goran Visnjic (insime a Frida Gustavsson nella foto qui in basso) nel ruolo di Erik il Rosso, il leggendario vichingo padre di Leif Eriksson e Freydis, che vive in esilio in Groenlandia per i crimini commessi in Islanda e Norvegia.