Vikings: Valhalla 2, Netflix svela la data di uscita e le prime foto della seconda stagione

La serie sequel di Vikings racconta le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: ecco quando escono i nuovi episodi in streaming.

Dopo l'infuocata anteprima della seconda stagione di Vikings: Valhalla mostrata in occasione dell'evento globale per i fan TUDUM, Netflix ha annunciato finalmente la data di uscita dei nuovi episodi della serie creata da Jeb Stuart come sequel di Vikings di Michael Hirst e diventata un immediato successo, tanto da essere stata già rinnovata fino alla terza stagione. Vikings: Valhalla tornerà in streaming il 12 gennaio e, nello svelare la data, lo streamer ha diffuso anche le prime foto dei nuovi episodi, che vedete qui sotto.

La trama di Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla, ambientata nell'XI secolo, narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett, Le terrificanti avventure di Sabrina), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter, Sanditon). I tre intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia combattendo per la sopravvivenza in un mondo in continua evoluzione.

Le anticipazioni della seconda stagione

La seconda stagione, che conta 8 episodi, ritrova i nostri eroi poco dopo la tragica caduta di Kattegat, un evento che ha infranto i loro sogni e alterato i loro destini. Trovandosi improvvisamente fuggitivi in Scandinavia, sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi di Kattegat. "Mentre le trame di Leif, Freydis, Harald, Olaf, Canute e il resto del nostro fantastico cast sono segrete, posso dire senza esitazione che i loro viaggi saranno ancora più epici di quelli che avete visto finora", aveva anticipato lo showrunner Jeb Stuart in occasione dell'annuncio del rinnovo della serie.

Il cast: Vecchi e nuovi attori

Oltre ai tre protagonisti, tornano nei nuovi episodi Bradley Freegard (Re Canuto), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Olaf Haraldsson), Laura Berlin (Emma di Normandia), David Oakes (Conte Godwin), Pollyanna McIntosh (Regina Ælfgifu) e Soren Pilmark (Sweyn Forkbeard). Le nuove aggiunte al cast sono invece Bradley James (Harekr), Hayat Kamille (Mariam), Marcin Dorocinski (Re Yaroslav il saggio) e Sofya Lebedeva (Elena).