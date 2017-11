Vikings: La stagione 5 arriva in contemporanea su TIMvision

Il conto alla rovescia sta per finire: l'attesissima quinta stagione del drama storico Vikings debutta negli Stati Uniti questa sera e sarà disponibile in contemporanea in Italia, in anteprima esclusiva, sul servizio di video in streaming TIMvision a partire da giovedì 30 novembre, con un nuovo episodio ogni settimana a meno di 24 ore dalla messa in onda oltreoceano.

La nuova stagione riparte dopo il sorprendente finale che ha visto il sovrano Ragnar e Sigurd andare incontro a eventi non immaginabili. Al fine di espandere le conquiste territoriali, Ivar (interpretato da Alex Høgh), il più giovane dei figli del re vichingo, continua a incitare i Norreni a muovere guerra sul suolo inglese. Floki (Gustaf Skarsgård), ormai distrutto dalla morte della moglie Helga, abbandona il popolo vichingo e parte in solitudine sulla sua barca, affidandosi alla volontà degli dei. Nel frattempo, la saggia Lagertha (Katheryn Winnick) continua a regnare fronteggiando le costanti minacce dei nemici, mentre Re Aethelwulf, per sfuggire ai pagani, va in cerca di un'alleanza con un nuovo nemico: il giovane e spregiudicato vescovo Heahmund (Jonathan Rhys Meyer).

Tra le nuove aggiunte al cast per questa quinta stagione spiccano il campione mondiale di wrestling Edge, che veste i panni di Ketill, detto Naso Piatto, e Meyers, noto al pubblico mondiale per le sue interpretazioni in Match Point e I Tudors. Il suo ruolo lo riunisce con l'ideatore di quest'ultima Michael Hirst, anche ideatore di Vikings, che a Variety ha detto: "Per la stagione 5 avevo bisogno di un nuovo eroe, di un nuovo guerriero. Ho pensato a Jonny perché lo conosco da quando abbiamo fatto I Tudors. È così bello da guardare, quando appare sullo schermo è come se ogni cosa sparisse. È fantastico".