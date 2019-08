Verso il finale di Modern Family: Il cast ricrea la sua prima foto 10 anni dopo

News Serie TV

La comedy familiare tornerà a settembre con la sua undicesima e ultima stagione.

Dopo dieci anni insieme, la famiglia di Modern Family sta per sciogliersi: lo scorso febbraio, la rete americana ABC ha annunciato che la popolarissima comedy familiare si concluderà con l'undicesima stagione, in onda negli Stati Uniti dal 25 settembre. Un ciclo conclusivo i cui lavori sono cominciati da poche ore, come testimonia la foto condivisa su Instagram dal co-ideatore Steven Levitan. Lo scatto mostra il cast riunito per il primo tavolo di lettura, affiancato dall'analogo ritratto immortalato un decennio fa all'inizio di questa straordinaria avventura - la serie è stata premiata finora con 22 Emmy, inclusi cinque consecutivi come miglior comedy.

"Dieci anni fa abbiamo scattato la prima foto del cast fuori dal nostro primo tavolo di lettura. Oggi è l'inizio della fine", ha scritto Levitan nella didascalia. Il raffronto mostra una volta in più quanto i membri più giovani del cast siano cresciuti in questi anni. Nolan Gould (interprete di Luke) in particolare, superando in altezza tutti gli altri membri della famiglia Dunphy, ma anche Rico Rodriguez (Manny), mentre Aubrey Anderson-Emmons (Lily) si è unita alla squadra durante la terza stagione.