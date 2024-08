Venerdì 13: La serie prequel Crystal Lake torna in sviluppo con un nuovo showrunner

News Serie TV

Dopo l'addio di Bryan Fuller, sembra che la serie di Peacock ambientata nell'universo cinematografico dell'assassino con la maschera da hockey abbia una seconda chance: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non è tutto perduto. Crystal Lake, la serie prequel di Venerdì 13 ordinata a Peacock ormai nel lontano 2022, va avanti. Il progetto - rivela Deadline - ha un nuovo showrunner, Brad Caleb Kane (già dietro a It: Welcome to Derry). Quest'ultimo è sembrato assai entusiasta di poterci lavorare dopo l'uscita di scena dell'ideatore di Hannibal, Bryan Fuller, che ha fatto un passo indietro lo scorso maggio a causa di divergenze creative con la casa di produzione A24.

Crystal Lake: Le dichiarazioni del nuovo showrunner

"Dal momento in cui ho visto Jason Voorhees spremere l'occhio di un tizio fuori dalla sua orbita (in uno splendido 3D!) alla tenera età di 8 anni, ho capito che il mio percorso creativo era destinato un giorno a convergere con The Man Behind The Mask", ha detto Kane in una dichiarazione. "Niente ha definito la mia infanzia più di crescere nell'età d'oro del film slasher, e niente ha definito il genere più di Venerdì 13. Non potrei essere più emozionato per l'opportunità di contribuire a un capitolo di questo franchise iconico, in particolare con partner coraggiosi come Peacock e A24", ha fatto sapere Brad Caleb Kane tramite un comunicato.

Venerdì 13: Un franchise horror di successo

La nuova serie è stata presentata come un "prequel ampliato" del franchise incentrato sull'assassino con la maschera da hockey Jason Voorhees. Tuttora, però, non sono noti altri dettagli, a cominciare dalla trama. L'originale Venerdì 13, nel quale i responsabili di un campeggio estivo vengono assassinati, risale al 1980 e ha generato un franchise che ad oggi include nove sequel, un crossover con Nightmare (Freddy vs. Jason, del 2003) e un remake nel 2009. Un precedente adattamento televisivo, Friday the 13th: The Series (Venerdì 13 in Italia), è andato in onda per tre stagioni dal 1987 al 1990, ma aveva poco in comunune con la storia del franchise cinematografico, a cominciare dall'assenza di Jason Voorhees. Infine, anche la rete americana The CW aveva provato a sviluppare una serie basata sul franchise, ma il progetto non aveva superato l'episodio pilota.