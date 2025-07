Upload: La data d'uscita e le prime foto della quarta e ultima stagione

News Serie TV

La serie con Robbie Amell torna con i gran finale ad agosto su Prime Video: ecco le foto e tutto quello che c'è da sapere su Upload 4.

Si torna a Lakeview per un'ultima volta. Prime Video ha annunciato che Upload, la comedy sci-fi creata da Greg Daniels, tornerà con la quarta e ultima stagione, composta da 4 episodi che concluderanno la storia, il 25 agosto. Insieme all'annuncio, sono state diffuse anche le prime immagini ufficiali della nuova stagione, che anticipano un finale ricco di emozioni... e caos digitale.

Upload: La trama della serie

Creata da Greg Daniels, già autore di successi come The Office e Parks and Recreation, Upload è ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato, dove telefoni olografici, auto a guida autonoma, assistenti IA e stampanti di cibo 3D sono la norma. E dimenticate la morte, perché ora è possibile essere "caricati" in un aldilà virtuale che offre tutti i comfort di un resort di lusso, a patto di poterselo permettere.

Il protagonista è Nathan Brown (interpretato da Robbie Amell), un giovane programmatore, muore in circostanze misteriose e viene caricato a Lakeview, dove scopre che la sua nuova vita digitale è tutt'altro che perfetta. Tra relazioni complicate, segreti aziendali e una crescente consapevolezza, Nathan inizia a mettere in discussione tutto quello che pensava di sapere. Accanto a lui, ci sono Nora (Andy Allo), la sua guida dal mondo reale, Ingrid (Allegra Edwards), la sua fidanzata ancora in vita, e un insieme di bizzarri personaggi.

Cosa ci aspetta nella stagione finale, le anticipazioni

Nella quarta e ultima stagione, i personaggi si trovano ad affrontare la minaccia più grande mai vista nella serie. Stando alla sinossi ufficiale, un'intelligenza artificiale senziente diventa rapidamente malvagia, minacciando di distruggere Lakeview e il mondo intero. "Oltre a dirigenti corrotti, misteri irrisolti e cuori infranti nel mondo virtuale e reale, i nostri protagonisti affrontano prove mai viste prima. L'unico modo per sopravvivere e salvare l'umanità dalla cancellazione è unire le forze un'ultima volta", recita la trama.

Il cast della quarta stagione

A guidare il cast di Upload c'è ancora una volta Robbie Amell nei panni di Nathan Brown, affiancato da Andy Allo nel ruolo di Nora. Torna anche Allegra Edwards nel ruolo di Ingrid, la fidanzata possessiva di Nathan, e Kevin Bigley come Luke, il suo migliore amico all’interno di Lakeview. Completano il gruppo Zainab Johnson, che interpreta Aleesha, la collega di Nora, e Owen Daniels nei panni dell’esilarante e onnipresente A.I. Guy. Dietro le quinte, la serie coinvolge come produttori esecutivi Greg Daniels, Howard Klein e Maxwell Vivian che chiudono così con questa stagione il lungo viaggio creativo iniziato nel 2020.