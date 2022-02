Upload: Il trailer ufficiale della stagione 2 preannuncia nuove complicazioni per Nathan

News Serie TV

La nuova stagione della comedy di Greg Daniels in streaming su Prime Video dall'11 marzo.

L'aldilà digitale che più di un anno fa ha accolto il moribondo Nathan Brown di Robbie Amell sarà un mondo ancora più folle e caotico negli episodi della seconda stagione della comedy di Prime Video Upload. Non che avevamo dubbi, ma ora ce lo conferma il trailer ufficiale, mentre ne attendiamo il debutto sul servizio streaming l'11 marzo.





Upload 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Nella seconda stagione di Upload, ricca di nuove visioni del futuro prossimo, ritroviamo Nathan a un bivio nella sua vita dell'aldilà. Ora che la sua ex ragazza, Ingrid (Allegra Edwards), è arrivata a Lakeview per stare con lui, Nathan si ritrova prima a baciare la bionda e l'istante dopo pensare a quanto sia bello il suo "angelo" del servizio clienti, Nora (Andy Allo), che grazie a un'inquietante nuova tecnologia può sentirlo. "Anch'io sto vedendo qualcuno" dice la mora a Nathan, prima di vederla condividere un bacio con la nuova aggiunta al cast Paulo Costanzo (Royal Pains), il cui Matteo spicca per il suo carisma ed è incline a periodi di (eccessivo?) egocentrismo.

Altrove nel trailer, Ingrid abbraccia la maternità, letteralmente, con il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato Protobimbi. Luke (Kevin Bigley) e il suo angelo, Aleesha (Zainab Johnson), partecipano a una turbolenta partita di tennis. Nathan valuta invece la possibilità di gonfiare i bicipiti. Una delle storie della seconda stagione vede inoltre Nora uscire dal sistema e farsi coinvolgere nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico.