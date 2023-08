Upload: Data, prime foto e anticipazioni della stagione 3

News Serie TV

I nuovi 8 episodi della comedy con Robbie Amell saranno disponibili su Prime Video quest'autunno.

Una delle comedy di maggior successo di Prime Video, creata dallo stesso Greg Daniels di The Office e Parks and Recreation, Upload tornerà in tv con la stagione 3 il 20 ottobre! In occasione dell'annuncio della data di uscita, il servizio streaming ha diffuso le prime foto ufficiali e condiviso anche qualche succosa anticipazione di quello che ci attende nei prossimi otto episodi, disponibili a coppie di due ogni venerdì.

Upload: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella stagione 3

Poiché è passato un anno e mezzo dall'ultima volta di Nathan sui nostri schermi, iniziamo rinfrescandoci la memoria su come erano andate le cose l'ultima volta. Interpretato da Robbie Amell, Nathan vive in un futuro tecnologicamente avanzato in cui gli esseri umani possono essere "caricati" in un aldilà virtuale. In seguito alla sua inaspettata morte, Nathan si ritrova in una di queste realtà digitali, la lussuosa Lakeview, dove si innamora del suo "angelo" del servizio clienti, Nora (Andy Allo). Una storia d'amore al limite dell'impossibile la loro, poiché divisa tra due mondi difficili da coniugare.

Nel finale della stagione 2, Nathan e Nora erano riusciti finalmente a riunirsi e confessarsi i loro sentimenti reciproci, ma lui aveva sofferto di una preoccupante emorragia dal naso dopo che, stanco della vita cristallizzata di Lakeview, aveva effettuato il download per tronare in vita ricorrendo a una pratica sperimentale. Nel frattempo, la sua ex fidanzata, Ingrid (Allegra Edwards), aveva recuperato un suo capello da un vecchio pettine, da usare per concepire un figlio, mentre Aleesha (Zainab Johnson) aveva iniziato a ripristinare il backup di Nathan dopo aver notato che era scomparso da Lakeview.

Cosa succederà ora? Nella terza stagione di Upload troveremo Nora e un Nathan appena scaricato navigare nella loro relazione mentre corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a spegnere Freeyond e avere finalmente una vita insieme? Oppure è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare questa seconda possibilità d'amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen gestendo l'istruzione dell'IA mentre resta coinvolta in una nuova relazione romantica. Luke (Kevin Bigley), tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, finendo col lavorare nella Zona Grigia.