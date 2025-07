Upload 4: Una clip in anteprima dal San Diego Comic-Con 2025 anticipa una nuova arma per salvare Lakeview

News Serie TV

Upload torna con la stagione finale, di 4 episodi, il 25 agosto su Prime Video: in una clip in anteprima Aleesha, interpretata da Zainab Johnson, si allena con un dispositivo molto speciale.

Quando gli occhiali smart non soono abbastanza, ci pensa Upload ad anticipare una nuova sorprendente tecnologia. La serie sci-fi creata da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) ha fatto tappa al San Diego Comic-Con 2025 con un'anteprima della sua quarta e ultima stagione. Durante il panel dedicato, Prime Video ha svelato una nuova clip in cui vediamo Aleesha (Zainab Johnson) alle prese con un allenamento di combattimento ad alta intensità, guidata da un enigmatico Mr. Chu e armata di un dispositivo hi-tech che sembra destinato a giocare un ruolo chiave nella battaglia finale. La scena anticipa i toni da thriller fantascientifico che caratterizzeranno questa stagione finale, composta da soli quattro episodi e in uscita il 25 agosto su Prime Video. Guardatela qui sotto.

Clip: Stagione 4: Una Clip Ufficiale in anteprima dal Sand Diego Comic-Con 2025 - HD

La trama di Upload 4: L'ultima battaglia per Lakeview

La posta in gioco non è mai stata così alta. La sinossi ufficiale della stagione finale recita: "Un'intelligenza artificiale senziente diventa rapidamente malvagia, minacciando di cancellare Lakeview e il mondo intero". Dopo anni di misteri aziendali, conflitti romantici e scelte morali difficili, i protagonisti dovranno unirsi un'ultima volta per fermare l’apocalisse digitale.

Nel cast ritroviamo Robbie Amell (Nathan), Andy Allo (Nora), Allegra Edwards (Ingrid), Kevin Bigley (Luke), Owen Daniels (A.I. Guy) e naturalmente Zainab Johnson nei panni di Aleesha, ora più che mai protagonista attiva della resistenza contro Horizen, o meglio, contro la nuova versione della compagnia, ribattezzata Betta.

Dove eravamo rimasti

La terza stagione si era conclusa con un doppio colpo di scena: un'apparente vittoria legale per le famiglie delle vittime di Freeyond e un colpo basso da parte della multinazionale, che aveva iniziato a eliminare tutti gli upload duplicati, compresi i "due Nathan". Uno di loro, l'originale, era stato arrestato, mentre l'altro, il backup, recentemente fidanzato con Ingrid veniva braccato. Il finale vedeva Nathan in videochiamata con Nora e Ingrid, rivelando che solo uno di loro era sopravvissuto. "Quale sei tu?", chiedeva Nora, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Il mondo di Upload

Ambientata in un futuro dominato da IA, auto autonome e stampanti di cibo 3D, Upload immagina una realtà in cui è possibile trasferire la propria coscienza in un aldilà digitale di lusso se si ha il denaro per permetterselo. Ma sotto la superficie dorata di Lakeview si nasconde un mondo fatto di controllo, sorveglianza e interessi economici spietati. Con la stagione 4, la serie si prepara a chiudere il cerchio, affrontando le sue tematiche più ambiziose: il libero arbitrio, l'etica della tecnologia e il potere delle relazioni umane in un mondo sempre più artificiale. Dietro le quinte, la serie coinvolge come produttori esecutivi Greg Daniels, Howard Klein e Maxwell Vivian, tornati per concludere la storia con un finale all'altezza.