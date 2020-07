Upload 2: Anticipazioni, data di uscita, trama, cast e curiosità sulla seconda stagione

News Serie TV

La divertente comedy sci-fi di Greg Daniels tornerà su Amazon Prime Video con nuovi episodi: le anticipazioni e tutto quello che sappiamo.

È sbarcata su Amazon Prime Video lo scorso primo maggio e si è meritata, nel giro di una settimana, un immediato rinnovo per una seconda stagione. Parliamo di Upload, la serie comica sci-fi di Greg Daniels che immagina una realtà virtuale dove essere "caricati" prima di morire. Curiosi di sapere cosa accadrà a Nathan (un dolcissimo e spassoso Robbie Amell) nei nuovi episodi? Ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di Upload.

Upload 2 si farà: La serie è stata rinnovata

Upload è stata rinnovata in virtù dell'immediato successo ottenuto a livello globale. "Con Upload, Greg Daniels ha realizzato una commedia intelligente e intrigante e ha chiaramente deliziato i nostri clienti che hanno trascorso molto tempo a Lakeview", ha dichiarato Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios. "Sono emozionato all'idea di continuare questa grande collaborazione con gli Amazon Studios e con questo meraviglioso cast e di scoprire cosa accadrà a Nora, Nathan, Ingrid e al loro mondo del 2033", ha fatto sapere invece il creatore tramite un comunicato.

Upload: Il riassunto della prima stagione

Upload immagina un futuro in cui le persone che stanno per morire hanno la possibilità di scegliere: andare incontro all'ignoto o decidere di essere "caricate" in un paradiso digitale? La serie segue Nathan (Amell), un giovane sviluppatore che, dopo essere stato vittima di un incidente quasi mortale, si convince, spinto dalla sua fidanzata Ingrid (Allegra Edwards), che la cosa più giusta da fare sia accettare di essere caricato nell'aldilà di Lakeview della società Horizon, di cui la famiglia di Ingrid possiede una quota. Lì Nathan incontra il suo "Angelo" dell'assistenza clienti Nora (Andy Allo) che diventa rapidamente sua amica e confidente. Ma quando le cose si fanno più serie tra loro, tutto inizia a diventare più complicato.

Come è finita la prima stagione

Nell'avvincente finale della prima stagione, Nathan riesce ad escogitare un modo per ripristinare alcuni ricordi che si erano corrotti durante il processo di upload. Rimanendo sveglio durante l'aggiornamento invernale di Lakeview, infatti, Nathan riesce a ricordarsi che con il suo socio in affare Jamie aveva ideato un codice che avrebbe permesso anche alle persone meno abbienti di vivere felicemente in un aldilà digitale gratuito. Mentre nel corso della stagione siamo portati a credere che sia stato Jamie a pugnalare alle spalle Nathan, nel finale si apprende che era stato Nathan a vendere di nascosto il suo software per una grossa somma proprio al padre di Ingrid. Imbarazzato dalla cosa, Nathan finge di aver dimenticato Nora durante l'aggiornamento ma poi la salva dalle grinfie di un sicario, mandato perché la ragazza ha scoperto troppo. Dopo aver ammesso a se stesso e tentato di farlo anche a Nora i suoi sentimenti per lei, però, un colpo di scena finale rimescola le carte in tavola: Ingrid si è fatta caricare a Lakeview per stare insieme a Nathan per sempre. Vedendola, Nathan rimane sconvolto e, trovandosi nella versione limitata di Lakeview detta "2 giga", consuma gli ultimi giga rimasti e rimane immobile.

Upload: Quando esce la seconda stagione?

Proprio perché Daniels sembra avere le idee chiare, si spera di non dover attendere troppo per i nuovi episodi. L'emergenza Coronavirus, tuttavia, rallenterà inevitabilmente anche la produzione di questa serie. Speriamo di rivederla su Amazon Prime Video nel 2021.

Upload 2: La trama

Il finale della prima stagione di Upload ci ha lasciati con molte domande. Ingrid si è suicidata per essere caricata o ha trovato il modo di essere caricata a Lakeview da viva? Come si risolverà il triangolo amoroso tra Nathan, Nora e Ingrid? Che ne sarà del progetto Beyond di Nathan e Jamie? E chi ha ucciso Nathan, alla fine? I nuovi episodi dovranno sicuramente rispondere a questi e altri quesiti. Ma niente paura: Greg Daniels ha detto a Digital Spy di aver pianificato almeno due stagioni, quando ha iniziato a lavorare a Upload. "Non è una serie pensata per durare 10 episodi ma neppure 100 episodi", ha detto cripticamente il creatore dimostrando di avere in mente una trama ben precisa.

Il cast

È molto probabile che tutti, o quasi, i membri del cast torneranno nella seconda stagione di Upload. Rivedremo dunque Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards ma anche Kevin Bigley, nei panni di Luke, il compagno di aldilà di Nathan, Zainab Johnson nei panni del suo angelo Aleesha, Jordan Johnson-Hinds in quelli di Jaime e, con molta probabilità anche Barclay Hope nei panni dell'ambiguo padre di Ingrid.

Non ci resta che pazientare per ritrovare Nathan e le incredibili sorprese di Lakeview. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su Upload e scoprire tutte le anticipazioni.