Uonderbois: Napoli protagonista della nuova serie originale italiana di Disney+

Iniziate le riprese nel capoluogo campano: nel cast Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Giovanni Esposito, Francesco Di Leva, Ivana Lotito e molti altri.

Disney+ ha scelto la caleidoscopica città di Napoli, diventata negli ultimi anni sempre più un set a cielo aperto, per la sua prossima serie tv originale. Il servizio di video in streaming ha annunciato che sono iniziate oggi le riprese di Uonderbois, una nuova serie originale italiana diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano e con un cast stellare che include, tra gli altri, l'amatissima attrice napoletana Serena Rossi e la giovane star di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo.

La trama di Uonderbois: Di cosa parla?

Stando alle prime informazion diffuse da Disney+, Uonderbois farà proprie le leggende popolari napoletane per costruire una storia ricca di mistero e, allo stesso tempo, di avventura. "È facile farsi rapire dalla bellezza di questo luogo, ma a tutto ciò che di magico e leggendario si cela nella città hanno accesso solo coloro che sanno vedere oltre le apparenze", si legge nella sinossi ufficiale diffusa dal servizio di video in streaming. I Uonderbois sono tra questi: un gruppo di cinque dodicenni – accomunati dalla fervida fantasia di chi è cresciuto tra le strade di Napoli – che crede fermamente nell’esistenza del loro mito Uonderboi, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood. Insieme si avventureranno nella Napoli sotterranea e scopriranno che in ogni racconto c'è sempre un pizzico di verità, l’importante è saper cogliere quell’equilibrio tra realtà e magia sul quale la città partenopea si regge da millenni.

La serie è tratta da un soggetto originale di Barbara Petronio, che è anche produttore esecutivo, Gabriele Galli e Giorgio Romano, creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli e scritta da Barbara Petronio, Gabriele Galli, Francesco Balletta, Rossella Di Campli, Veronica Galli. È prodotta da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production, una società di Leone Film Group.

Il cast

Il cast di Uonderbois comprende o già citati Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo ma anche Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Francesco Di Leva e Ivana Lotito; ed è prevista la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo.

Photo Credit: Giulia Parmigiani