Unwanted, la parola al capitano: video intervista con Marco Bocci protagonista della serie Sky Original

Primo incarico da capitano di una gigantesca nave da crociera con migliaia di passeggeri alle prese con dei migranti ripescati nel Mediterraneo. Marco Bocci è il protagonista in un cast internazionale della serie Unwanted, in onda su Sky.

Un mare apparentemente placido, una nave da crociera lussuosa e l'improvviso avvistamento di una barca di fortuna con decine di migranti. In onda stasera su Sky Atlantic il terzo e quarto episodio della serie Sky Original, Unwanted - Gli ostaggi del mare, diretta da Oliver Hirschbiegel e scritta da Stefano Bises. La sofferenza, il dolore e la speranza per chi è in viaggio verso l'Europa, e poi, improvvisamente, la meraviglia e lo stupore di trovarsi su un’enorme e maestosa nave da crociera.

Unwanted è una serie in otto episodi prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production, liberamente tratta da Bilal (edito da La nave di Teseo), il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione.

Abbiamo parlato di questa avventura con il protagonista, Marco Bocci, insieme a uno dei migranti, interpretato da Dada Bozela.