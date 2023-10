Unwanted: Il trailer ufficiale della nuova serie Sky Original ne annuncia la data

News Serie TV

La serie italiana con Marco Bocci arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 3 novembre.

Sky Italia non perde tempo e, nel giorno in cui tutte le attenzioni dovrebbero essere per Un'estate fa, la sua nuova serie originale con Lino Guanciale, Claudia Pandolfi e Filippo Scotti al via con i primi due episodi, annuncia la data di uscita e mostra il trailer ufficiale dell'altro titolo Sky Original che di fatto prenderà il suo posto nel palinsesto di Sky Atlantic e nell'offerta di NOW dal 3 novembre: Unwanted - Ostaggi del mare. Una storia di dilemmi morali e questioni etiche, di speranza e dolore, di solidarietà e crudeltà, di vita e morte, il drama vede nel ruolo di protagonisti Marco Bocci e Jessica Schwarz.

La trama di Unwanted

Creata dall'infaticabile Stefano Bises (Gomorra: La serie, Il miracolo, The New Pope, Il Re e l'imminente Everybody Loves Diamonds) lasciandosi ispirare da Bilal, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti, e diretta da Oliver Hirschbiegel, Unwanted racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell'equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecciano con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipita quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, dalla quale sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave.

Il cast internazionale della serie include anche Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin (Linea di separazione), Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi (Fosca Innocenti), Francesco Acquaroli (Suburra: La serie), Barbara Auer (Storia di una ladra di libri), Sylvester Groth (Dark), Marco Palvetti (Gomorra: La serie), Denise Capezza (Baby), Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei (Gangs of London), Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo (Boris) e Scot Williams (Coronation Street).