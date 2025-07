Untamed, Eric Bana lancia uno spunto per una potenziale stagione 2

News Serie TV

Untamed è stata presentata come una miniserie in streaming su Netflix, ma potrebbe proseguire con una seconda stagione? Lo spunto arriva da Eric Bana.

Netflix ha proposto un nuovo mistero da risolvere per l’estate 2025. In piattaforma è disponibile Untamed, una miniserie con protagonista Eric Bana che interpreta l’agente federale Kyle Turner sulle tracce di un caso complicato. Agli occhi di tutti sembra un incidente, ma più indaga più Turner si convince che quella ragazza sia invece una vittima. Composta da soli sei episodi, Untamed ha concluso la sua narrazione ma potrebbe proseguire sul piccolo schermo in streaming? Uno spunto di riflessione arriva proprio dal protagonista.

Untamed potrebbe proseguire con una seconda stagione? Il suggerimento di Eric Bana

Già noto per aver interpretato Hulk, Eric Bana torna da protagonista ed interpreta un uomo dal passato travagliato, reduce da una sofferenza immane mentre cerca di tenere in piedi la propria vita svolgendo il proprio lavoro. Agente federale operante per ISB, il braccio investigativo dei Parchi Nazionali, Turner indaga su un misterioso omicidio ambientato nel cuore del Parco Nazionale di Yosemite. E se l’indagine giunge poi al termine così come la storia del protagonista, Eric Bana ha suggerito in che modo Untamed potrebbe proseguire. Ai microfoni di TVInsider, ha ragionato sul sequel:

Non ci ho pensato molto, a dire il vero. Era così coinvolgente, ma ovviamente sapevamo che la natura del suo lavoro prevedeva che gli agenti dell'ISB venissero spostati da un parco all'altro, ed è per questo che il finale è così, perché è una cosa molto fattibile e faceva parte della struttura della storia. Quindi sì, immagino sia sempre possibile, ma non è qualcosa su cui abbiamo giocato strutturalmente mentre mettevamo insieme questi episodi.