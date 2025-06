Untamed: ecco il teaser trailer italiano della miniserie Netflix con Eric Bana

News Serie TV

Dal 17 luglio in streaming sulla piattaforma i sei episodi di questo thriller ambientato nel parco nazionale di Yosemite e firmato dal Mark L. Smith Revenant - Redivivo e American Primeval. Ecco teaser e trama di Untamed.

Mark L. Smith è lo sceneggiatore di Revenant di Alejandro González Iñárritu, ma anche di quella straordinaria miniserie western che si intitola American Primeval (qui la nostra recensione).

Ora Smith ha pronta un'altra miniserie, che debutterà sempre su Netflix il 17 luglio prossimo: si intitola Untamed, è un thriller che racconta di un un agente speciale del National Parks Service che lavora per far rispettare la legge negli immensi spazi naturali del parco nazionale di Yosemite che si trova a indagare su una una morte violenta e a scontrarsi con degli oscuri segreti relativi al parco e al suo stesso passato. Smith ha scritto la serie assieme alla figlia Elle, mentre a dirigere (due episodi a testa) sono Thomas Bezucha, Neasa Hardiman e Nick Murphy. Il ruolo del protagonista è stato affidato a Eric Bana, che è affiancato da colleghi come Sam Neill, Rosemarie DeWitt, Lily Santiago, Wilson Bethel e William Smillie.

Qui di seguito, il teaser trailer italiano ufficiale di Untamed.

