Untamed continua: Netflix ordina la stagione 2 dopo il successo di pubblico

La serie più vista su Netflix nelle ultime due settimane, Untamed tornerà con una seconda stagione. Il commento di Eric Bana alla notizia del rinnovo.

Altri oscuri misteri nascosti nella vegetazione e tra le rocce del Parco nazionale di Yosemite attendono di essere rivelati. Untamed, il mystery drama di Netflix con protagonista Eric Bana, annunciato inizialmente dal servizio streaming come una miniserie, è stato rinnovato per una seconda stagione sulla scia del fulminante successo di pubblico.

Untamed avrà una seconda stagione: Le dichiarazioni di Eric Bana

Creata da Mark L. Smith e Elle Smith, Untamed segue l'agente del National Parks Service Kyle Turner (Bana) lavorare per far rispettare le leggi degli uomini nella vasta natura selvaggia. In seguito al ritrovamento di un cadavere nello Yosemite, Turner si mette sulle tracce del misterioso assassino, scontrandosi con gli oscuri segreti all'interno del parco e del suo stesso passato.

Disponibile dal 17 luglio, la serie ha esordito al primo posto nella Top 10 degli show più visti su Netflix con 24,6 milioni di visualizzazioni. "Sono assolutamente entusiasta di avere la possibilità di dare vita a un'altra stagione di Untamed", ha dichiarato Bana attraverso una nota. "La risposta alla prima stagione è stata la testimonianza dell'incredibile impegno della nostra troupe nel realizzare qualcosa di veramente unico. Non vedo l'ora di accompagnare Kyle nel suo prossimo viaggio. Un enorme ringraziamento a Netflix, John Wells Productions, Warner Bros. Television e ai nostri fan".