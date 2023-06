Una spia tra noi: Il trailer ufficiale italiano della miniserie con Damian Lewis e Guy Pearce

News Serie TV

Lo spy drama in onda su Sky e in streaming su NOW dal 17 luglio.

La miniserie Una spia tra noi, ambientata in Gran Bretagna durante il periodo della Guerra Fredda e ispirata da una storia vera, arriverà anche in Italia. In onda dal 17 luglio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che ne hanno rilasciato oggi il trailer ufficiale italiano, lo spy drama coinvolge i vincitori dell'Emmy Damian Lewis (Billions, Homeland) e Guy Pearce (Mildred Pierce, Omicidio a Easttown) nel racconto di una pagina di storia delicata e di una grande amicizia, mostrando come le azioni di un singolo possano influire sugli equilibri internazionali.

Una spia tra noi: La trama e i personaggi della miniserie

Creata dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di Homeland Alex Cary, Una spia tra noi, adattamento del bestseller di Ben Macintyre A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal, esplora la complessa relazione tra Nicholas Elliott (Lewis), ufficiale dell'intelligence per l'MI6, e l'amico e collega Kim Philby (Pearce), che nel 1963 decide di disertare in Russia dopo aver lavorato segretamente come doppio agente per il KGB. L'amicizia tra i due è la prospettiva attraverso la quale viene raccontato un episodio che influenza ancora oggi i rapporti tra la Russia e l'America. Quella dei due agenti è una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Il comportamento di Kim ha avuto conseguenze devastanti non solo sulla sua amicizia con Nicholas ma su delicati equilibri politici e sociali, e ha danneggiato gravemente anche l'intelligence britannica e quella americana.

Nella miniserie recitano anche la vincitrice di due BAFTA Anna Maxwell Martin (Philomena), Adrian Edmondson (Star Wars: Gli ultimi Jedi), Stephen Kunken (The Handmaid's Tale) e Nicholas Rowe (Riviera). Sei gli episodi prodotti, tutti scritti da Cary e diretti dal vincitore del BAFTA Nick Murphy (Save Me, The Last Kingdom).