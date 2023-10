Una serie tv basata sul film horror Poltergeist in sviluppo ad Amazon

News Serie TV

Il potenziale adattamento televisivo è ambientato nello stesso mondo dell'iconica pellicola di Tobe Hooper.

In tempo per Halloween, si apprende da Variety che Amazon MGM Studios ha appena avviato lo sviluppo di una serie tv basata sul film horror del 1982 Poltergeist - Demoniache presenze. Il progetto non dispone ancora di uno sceneggiatore mentre è certo che Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin Television saranno tra i produttori esecutivi. E Amblin è lo stesso studio che ha prodotto il film, nato da un'idea di Steven Spielberg, che ne è stato anche il co-sceneggiatore ma non il regista perché già impegnato in E.T. l'extra-terrestre.

Poltergeist: Cosa si sa della storia?

Purtroppo, nessun dettaglio della trama della potenziale serie è noto al momento se non che sarà ambientata nello stesso mondo del film; comprensibile, non essendoci ancora uno sceneggiatore. La pellicola di Tobe Hooper ruota attorno alla famiglia Freeling, la quale si trasferisce in una nuova casa e scopre che è infestata da un'orda di fantasmi. Dopo che questi rapiscono la figlia più giovane, i Freeling chiedono aiuto a un gruppo di studiosi di parapsicologia e a una medium per liberare Carol Anne e sfuggire alla minaccia dei fantasmi.

All'epoca dell'uscita, il film riscosse un grande successo e incassò circa 121 milioni di dollari in tutto il mondo, più di dieci volte quello che era costato. Fu nominato a tre Oscar, incluso per i migliori effettivi speciali, e in linea con tutto questo generò due sequel nel 1986 e nel 1988. Se l'adattamento televisivo fosse ordinato, sarebbe il secondo dopo Poltergeist: The Legacy (in Italia conosciuto semplicemente come Poltergeist) in onda per quattro stagioni tra il 1996 e il 1999. Risale al 2015, invece, il remake cinematografico.