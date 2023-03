Una serie tv basata su Man on Fire ordinata a Netflix

News Serie TV

Il nuovo adattamento del romanzo di A.J. Quinnell è nelle mani del co-ideatore di Halo Kyle Killen.

Il thriller d'azione è un genere che funziona molto bene. Lo dimostrano una volta in più i numeri della recentissima The Night Agent, la serie più vista su Netflix nella settimana del 20 marzo. Non sorprende quindi l'interessante ultima iniziativa del servizio streaming: Man on Fire, nuovo adattamento dei romanzi di A.J. Quinnell incentrati sull'ex agente della CIA John W. Creasy, dal primo dei quali è stato tratto il film con Denzel Washington Man on Fire - Il fuoco della vendetta.

Man on Fire: Cosa sappiamo della serie tv di Netflix

Scritta dal co-ideatore di Halo Kyle Killen, anche uno dei produttori esecutivi, la serie di Netflix, della quale è stata ordinata una prima stagione di 8 episodi, si basa sui primi due romanzi della serie Creasy. La storia si concentra chiaramente su John Creasy, un ex mercenario danneggiato in missione per vendicare la morte del suo unico amico, mentre protegge la figlia del compagno caduto dalle forze che hanno distrutto la sua famiglia.

Il film del 2004, diretto da Tony Scott, non era il primo adattamento cinematografico di Man on Fire. Un altro del 1987, una produzione franco-italiana conosciuta da noi con il titolo Un uomo sotto tiro, aveva visto Scott Glenn calarsi nei panni del protagonista. In attesa di conoscere il cast della serie, ricordiamo - soprattutto ai fan di Halo - che Killen ha lasciato la guida dell'adattamento di Paramount+ perché non più disposto a rimanere a Budapest, in Ungheria, per i lunghi tempi della produzione.