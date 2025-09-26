Una serie animata basata su Surf's Up, Lucy Liu nel crime drama Superfakes e altre news in breve

News Serie TV

Una serie ambientata nel mondo di Surf's Up - I re delle onde, il film d'animazione del 2007 candidato all'Oscar, è in sviluppo allo studio d'animazione canadese Atomic Cartoons.

Scritta da Lienne Sawatsky, Dan Williams e John Hazlett, il trio dietro la serie animata The Guava Juice Show, Surf's Up: The Series racconterà a un pubblico di 6-9 anni la storia di Flip, un pinguino adolescente fin troppo sicuro di sé, il quale riunisce un gruppo di giovani surfisti nel tentativo di diventare una leggenda del surf. Ma quando le cose vanno clamorosamente male, il gruppo decide di costruire una propria comunità di surfisti sull'isola di Pen Gu.

Come riporta Deadline, personaggi del film come Cody, Big Z e Chicken Joe appariranno nell'adattamento. "Il nostro team ad Atomic è entusiasta di lavorare a Surf's Up: The Series e di avere l'opportunità di portare questi adorati personaggi sul piccolo schermo, raggiungendo nuovi e vecchi fan dell'iconico film d'animazione", ha dichiarato l'AD Twiner McCarron. Il produttore esecutivo Aaron Behl ha aggiunto: "Lienne, Dan e John hanno due uniche passioni nella vita: i pinguini e il surf. Era innegabile che fossero loro il team di sceneggiatori a dover adattare Surf's Up in una serie animata esilarante".

Lucy Liu protagonista del crime drama Superfakes

La candidata a due Emmy Lucy Liu (Elementary, Ally McBeal) sarà la protagonista e produttrice esecutiva di Superfakes, il nuovo crime drama di Alice Ju (Lo scontro) ordinato da Peacock lo scorso gennaio. La storia si concentra su una piccola commerciante di articoli di lusso contraffatti di Chinatown, il personaggio interpretato dalla Liu, la quale entra nel pericoloso mondo nascosto del mercato nero per finanziare una vita migliore per la sua famiglia.

Running Point: Otto aggiunte al cast della stagione 2

Il cast della comedy di Netflix Running Point si allarga in vista della seconda stagione. Ken Marino (The Residence) ha firmato per un ruolo ricorrente insieme con Robert Townsend (The Bear), Tommy Dewey (Casual), Richa Moorjani (Non ho mai...), Jake Picking (Top Gun: Maverick), Blake Anderson (Workaholics), Duby Maduegbunam (Caught Up) e Aliyah Turner (Power Book III: Raising Kanan).

Interpreteranno rispettivamente Al Fleischman, l'autoproclamato "Re dei gabinetti di Orange County", che desidera posti migliori a bordo campo alle partite dei Los Angeles Waves; Norm Stinson, un bravo (e scontroso) allenatore di basket che sa come ottenere il meglio dalle sue squadre ma non così bene comunicare; Magnus, il general manager dei Toronto Trappers; Aruna, la contabile incredibilmente schietta dei Waves, capace di aggirare qualsiasi ostacolo finanziario; Tommy White, il nuovo playmaker della squadra; Leroy, un amico di Cam scatenato e sobrio; Benson, un altro nuovo giocatore dei Waves; e Zoé Debay, un'ex bambina prodigio bellissima e sicura di sé che ora è sul punto di diventare un'attrice affermata.

La data del thriller di Apple TV+ Traqués - La caccia

Apple TV+ ha annunciato che Traqués - La caccia, nuovo thriller in lingua francese di Cédric Anger, sarà disponibile in streaming dal 3 dicembre, ogni mercoledì con un nuovo episodio (due la prima settimana). Franck (Benoît Magimel) e i suoi amici di lunga data amano trascorrere i fine settimana a caccia insieme, ma una domenica incontrano un altro gruppo di cacciatori che inizia a prenderli di mira senza alcuna spiegazione. Quando uno di loro viene colpito, gli amici di Franck reagiscono, mettendo al tappeto uno degli aggressori. Riuscendo a malapena a fuggire, i quattro mantengono segreto l'accaduto. Franck cerca di tornare alla sua vita normale insieme alla moglie Krystel (Mélanie Laurent), ma nei giorni successivi inizia a sentire che lui e i suoi amici sono osservati, o peggio, seguiti dai cacciatori che ora sono decisi a vendicarsi.

Red Alert: Il trailer ufficiale della serie di Paramount+

Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Red Alert, serie sugli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023 in Israele. Disponibile dal 7 ottobre, il drama di Lior Chefet racconta le storie vere di coloro che sono stati colpiti dall'aggressione dei miliziani di Hamas.