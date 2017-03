Una mamma per amica: Netflix al lavoro per un secondo revival

Il tempo delle Gilmore su Netflix potrebbe non essersi esaurito. Dopo il grande successo di Una mamma per amica: Di nuovo insieme, il capo dei contenuti del servizio di video in streaming Ted Sarandos ha riferito alla britannica Press Association dell'esistenza di colloqui "preliminari" per valutare la possibilità di riportare la serie sullo schermo con un secondo revival.

"Ce lo auguriamo", ha detto. "Ovviamente abbiamo apprezzato il successo della serie e il fatto che i fan abbiano amato la cura con cui è stata realizzata; ciò che speravamo. La cosa peggiore che può succedere è aspettare un paio d'anni per il ritorno del tuo show preferito e rimanervi deluso, ma [l'ideatrice Amy Sherman-Palladino e il produttore esecutivo Dan Palladino] sono sicuramente interessati - così come il pubblico è davvero entusiasta - a una continuazione. E abbiamo parlato con loro di una simile possibilità".

Netflix ha registrato un incremento di oltre 7 milioni di abbonati nel quarto trimestre del 2016, un record dovuto sicuramente anche all'arrivo sulla piattaforma dei quattro nuovi episodi di Una mamma per amica. Con ogni probabilità, un ostacolo (ma non un impedimento) al ritorno della serie saranno le agende fitte d'impegni non solo degli attori (ad esempio: Lauren Graham ha firmato per Linda From HR e Matt Czuchry si è unito al cast di The Resident, entrambe della FOX), ma anche della Sherman-Palladino, al lavoro sulla nuova The Marvelous Mrs. Maisel per Amazon.