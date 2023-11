Una location iconica de Il Trono di Spade sta per essere profondamente cambiata: Ecco il motivo

News Serie TV

Il viale di faggi nell'Irlanda del Nord utilizzato nella serie fantasy per raffigurare una parte della Strada del Re subirà un intervento per motivi di sicurezza.

Nulla che non sia all'interno di uno schermo resta immutato per sempre. Un boschetto di faggi nell'Irlanda del Nord, famoso per essere stato utilizzato per le riprese della celebre serie fantasy di HBO Il Trono di Spade, sarà sottoposto a un importante intervento dettato da ragioni di sicurezza che ne modificherà l'aspetto. Lo ha annunciato il Dipartimento per le Infrastrutture del Paese.

Dark Hedges: Un intervento ne modificherà l'aspetto

Conosciuto come Dark Hedges, il viale di faggi lungo Bregagh Road si trova tra Armoy e Stranocum nella contea di Antrim. Gli alberi formano un tunnel naturale che ogni anno viene visitato e attraversato da molti fan de Il Trono di Spade provenienti da ogni parte del mondo. Come forse ricorderete, il sito è stato utilizzato come ambientazione quando Arya, travestita da ragazzo, viaggia verso nord sulla Strada del Re con Gendry nel primo episodio della seconda stagione.

"A seguito delle preoccupazioni dovute allo stato di alcuni alberi, il Dipartimento ha commissionato un'indagine specialistica indipendente dalla quale è emerso che 11 di essi, su un totale di 86 presenti lungo questo percorso, sono in pessime condizioni e potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per il pubblico", afferma un comunicato diffuso dal Dipartimento per le Infrastrutture. L'intervento, destinato a cambiare l'aspetto del viale, comincerà lunedì 20 novembre.