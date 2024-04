Un uomo vero: Il trailer ufficiale della miniserie dell'ideatore di Avvocato di difesa e Big Little Lies con Jeff Daniels

News Serie TV

Tutti gli episodi della miniserie di David E. Kelley saranno disponibili in streaming su Netflix dal 2 maggio.

Ogni volta che David E. Kelley torna in tv con una nuova serie, e per fortuna accade spesso, si parla giustamente di evento. Lo sceneggiatore e produttore dietro successi internazionali come Ally McBeal, Avvocati a Los Angeles, Big Little Lies, Boston Legal, Chicago Hope e The Practice, per Netflix già ideatore di Avvocato di difesa, ha creato questa volta Un uomo vero, miniserie di 6 episodi basata sul romanzo omonimo scritto da Tom Wolfe, interpretata dal vincitore di due Emmy Jeff Daniels (Godless, The Newsroom) e diretta in parte dal premio Oscar Regina King (Se la strada potesse parlare). Disponibile in streaming dal 2 maggio, il drama su un uomo disposto a tutto per restare al vertice del mondo degli affari si mostra in anteprima nel trailer ufficiale.

Un uomo vero: La trama della miniserie con Jeff Daniels

Un uomo vero (anche conosciuta con il titolo originale A Man in Full) segue Daniels nei panni di Charlie Croker, un forte e divisivo magnate immobiliare di Atlanta che deve affrontare un improvviso tracollo. Rude, maleducato e irrefrenabile, Charlie difende il suo impero a ogni costo e contrasta tutti coloro che tentano di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia. "È un dono quando i nemici vogliono annientarti. Sono più forte di tutti voi", si vanta Charlie nel trailer.

Il cast stellare della miniserie include anche Diane Lane (House of Cards) nel ruolo di Martha Croker, l'ex moglie di Charlie che emerge dall'ombra dell'ex marito mentre il suo impero immobiliare inizia a sgretolarsi; Lucy Liu (Elementary) di Joyce Newman, fondatrice di un'azienda di clean beauty di successo in lotta con una crisi di coscienza che minaccia di disfare amicizie e iniziative imprenditoriali; William Jackson Harper (The Good Place) di Wes Jordan, il sindaco di Atlanta in corsa per la rielezione; e Tom Pelphrey (Ozark) di Raymond Peepgrass, un agente di prestito sull'orlo del caos personale e professionale. A loro si aggiungono Bill Camp (American Rust), Aml Ameen (I May Destroy You), Sarah Jones (For All Mankind), Jon Michael Hill (61st Street), Chanté Adams (Ragazze vincenti) e Evan Roe (Madam Secretary).