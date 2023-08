Un omaggio a Angus Cloud aggiunto agli episodi di Euphoria

News Serie TV

L'attore è morto lo scorso 31 luglio a soli 25 anni, per cause ancora da chiarire.

La serie tv Euphoria e le realtà televisive su cui è disponibile negli Stati Uniti, la rete HBO e il servizio streaming Max, rendono omaggio all'attore Angus Cloud, morto lo scorso 31 luglio a soli 25 anni per cause ancora da chiarire, aggiungendo un cartello "In memoria" a un paio degli episodi prodotti finora.

La morte di Angus Cloud: L'omaggio di Euphoria

Riproducendo il primo episodio di Euphoria e il primo episodio della seconda stagione, gli spettatori vedranno un cartello rendere omaggio all'attore che ha interpretato Fezco, uno dei personaggi più amati dai fan della serie. La scheda mostra una fotografia in bianco e nero di Cloud e le parole "In ricordo di Angus Cloud 1998 - 2023".

L'addio a Angus Cloud

Cloud è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Oakland, in California. La madre dell'attore, Lisa Cloud, ha rifiutato le ricostruzioni apparse online secondo le quali il figlio si sia tolto la vita, pochi giorni dopo la perdita del padre, rivelando che Angus è stato rinvenuto con la testa appoggiata alla scrivania dove stava lavorando a un progetto artistico. E ha aggiunto: "Non so se e cosa possa aver messo nel suo corpo... si è addormentato e non si è più svegliato. Potremmo venire a sapere che è andato accidentalmente e tragicamente in overdose".

Per ricordarlo, la star di Euphoria Zendaya, che con Cloud aveva studiato alla Scuola delle Arti di Oakland, ha scritto su Instagram: "Non ci sono parole per descrivere l'infinita bellezza che è Angus. Sono così grata di avere avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i suoi occhi caldi e gentili e il suo sorriso luminoso, o di sentire la sua risata contagiosa (ora sto sorridendo solo pensandoci). So che le persone usano spesso questa espressione quando parlano di coloro che amano: 'Potrebbero illuminare qualsiasi stanza in cui entrano'. Ma lasciate che ve lo dica: lui era il migliore in questo. Mi piacerebbe ricordarlo così. Per tutta la luce sconfinata, l'amore e la gioia che è sempre riuscito a darci. Benedirò ogni momento. Il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo momento. E per favore siate gentili e pazienti poiché il dolore è diverso per tutti".