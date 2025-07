Un nuovo spin-off di Rick and Morty incentrato sul Presidente Curtis ordinato a Adult Swim

News Serie TV

Adult Swim ordina President Curtis, un nuovo spin-off della serie animata Rick and Morty incentrato sul Presidente Curtis.

Andre Curtis, il Presidente degli Stati Uniti d'America nel folle universo di Rick and Morty, avrà uno show tutto suo. Al Comic-Con di San Diego, Adult Swim ha annunciato l'ordine di President Curtis, terzo spin-off della sua popolare serie animata per un pubblico adulto, con Keith David confermato nel ruolo principale nella versione in lingua originale.

President Curtis: I dettagli del nuovo spin-off di Rick and Morty

In President Curtis, una creazione del co-ideatore di Rick and Morty Dan Harmon e del suo sceneggiatore e produttore esecutivo James Siciliano, vedremo il Comandante in Capo e il suo eccentrico staff affrontare il tipo di crisi che Rick Sanchez non si prenderebbe mai la briga di fronteggiare: dalla diplomazia interdimensionale alle indagini paranormali ai fenomeni inspiegabili. "Il Presidente Curtis è sempre stato uno dei nostri personaggi preferiti da scrivere: è l'unica persona nel multiverso che può competere con Rick e rimanere in carica", hanno dichiarato Harmon e Siciliano attraverso un comunicato. "Ora, finalmente, possiamo affrontare missioni fantascientifiche dal punto di vista di Curtis. E con Keith David nel ruolo, sarà un'avventura adrenalinica".

"Il Presidente Curtis è sempre stato uno spasso da interpretare", ha aggiunto David. "Esplorare il suo mondo più a fondo in questa nuova serie è un sogno. Non vedo l'ora che i fan vedano che tipo di caos riesce a scatenare quando non c'è Rick a rubare la scena".

President Curtis si aggiunge agli altri due spin-off Vindicators 2 e Rick and Morty: The Anime, entrambi di una sola stagione. Il primo è stato dedicato ai Vendicatori, il gruppo di supereroi visto precedentemente nel quarto episodio della stagione 3, Difensori 3: Il ritorno di Finimondo. L'altro reinterpreta le avventure di Rick e Morty attraverso l'animazione di produzione giapponese. Nel frattempo, la serie principale, il cui ottavo ciclo di episodi si è appena concluso negli Stati Uniti, è stata confermata fino alla dodicesima stagione.