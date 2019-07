Un nuovo addio nel cast di The 100

News Serie TV

La serie è in onda negli Stati Uniti con la stagione 6, in Italia attesa per l'autunno.

L'apprezzata serie di fantascienza The 100 ha detto addio a un altro suo protagonista storico nell'episodio della sesta stagione in onda negli Stati Uniti la scorsa notte. In Italia non lo vedremo prima dell'autunno, motivo per il quale sconsigliamo di proseguire la lettura a chi preferisce non avere anticipazioni.

L'episodio What You Take With You, il nono della sesta stagione (la serie è stata già rinnovata da The CW per un settimo ciclo), è stato l'ultimo a coinvolgere Henry Ian Cusick, interprete sin dal pilota di Marcus Kane. Questo dopo che la coscienza del cancelliere è stata trasferita in un nuovo corpo, mentre Abby (Paige Turco) piangeva disperatamente la morte dell'uomo che amava da tempo.

Le voci sul possibile addio di Cusick a The 100 si rincorrevano da giorni, da quando l'attore ha firmato con CBS per un ruolo regolare nella stagione 4 di MacGyver. Con un messaggio su Twitter, l'ideatore Jason Rothenberg lo ha ringraziato per il suo lavoro, aggiungendo che "è stato un onore e un piacere averlo nella nostra serie negli ultimi sei anni. Le ha dato un tocco di classe e ci ha aiutato a capire che non eravamo soltanto uno show per ragazzi... Ci mancherà".

La risposta di Cusick non si è fatta attendere: "Tutto finisce ed è così per Kane. Grazie a Jason Rothenberg, a tutti gli attori, sceneggiatori, registi e membri dello staff di The 100, e soprattuto a voi che avete sostenuto i Kabby e Kane. La vostra passione e il vostro supporto nel corso degli anni sono stati davvero meravigliosi e vi voglio bene per questo! Forse ci rivedremo".