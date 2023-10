Un'estate fa, ritorno agli anni '90: Video intervista al giovane cast della serie di Sky

News Serie TV

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con i membri più giovani del cast del nuovo mistery drama Sky Original Un'estate fa: ecco come si sono immersi negli anni '90 per ricreare le magiche atmosfere della serie.

Come tornare negli anni '90 se gli anni '90 non li hai mai vissuti? È così per molti membri del cast di Un'estate fa, la serie Sky Original appena arrivata su Sky Atlantic e in streaming su NOW e ambientata in gran parte proprio nell'estate del 1990, tra mondiali di calcio, partite a biliardino e falò sulla spiaggia. Eppure i giovani interpreti protagonisti di questa storia - descritta come un thriller transgenerazionale che mescola nostalgia, mistero e leggerezza - un modo per immergersi in quelle atmosfere che non hanno mai vissuto di persona lo hanno trovato. Magari chiedendo consiglio a genitori e amici, appassionandosi ai giochi analogici o ai bracciali Scooby Doo (ve li ricordate?). Ce ne hanno parlato - tra le altre cose - Martina Gatti (Costanza), Sofia Iacuitto (Lauretta), Antonia Fotaras (Arianna), Luca Maria Vannuccini (Adriano), Tobia De Angelis (Carlo) e Alessio Praticò (Gori) in queste video interviste che vedete qui sotto.





La trama di Un'estate fa

Questa la trama di Un'estate fa, in onda tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlanti con due nuovi episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW settimanalmente per un totale di 8 episodi:

Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti) interpreta Elio, un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna (Antonia Fotaras), tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti – È stata la mano di Dio) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l’urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l’oggi e il 1990. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla.