Un'attrice di Doctor Who nel remake di Sabrina, vita da strega

Nuove aggiunte al cast della serie di Netflix su Sabrina Spellman, lo stesso personaggio della Archie Comics al centro dell'amato adattamento degli Anni '90 Sabrina, vita da strega. Michelle Gomez, attrice vista di recente nei panni di Missy in Doctor Who, e l'esordiente Chance Perdomo affiancheranno la protagonista Kiernan Shipka (Mad Men).

Scritto dall'ideatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa, che è anche l'autore della graphic novel di cui la serie è l'adattamento, il drama soprannaturale The Chilling Adventures of Sabrina (titolo provvisorio) ritrae Sabrina come una giovane donna mezza strega e mezza mortale la quale inizia a prendere familiarità con la stregoneria mentre cerca di mantenere una vita normale come studentessa del secondo anno alla Baxter High. Intelligente, compassionevole, coraggiosa e con una punta d'incoscienza, lei rappresenta l'ultimo baluardo tra l'umanità e le forze dell'oscurità che minacciano il mondo.

Gomez interpreterà Mary Wardell, l'insegnante preferita e la mentore di Sabrina. Quando è posseduta dall'ancella del Diavolo, Madam Satan, Mary si trasforma in una manipolatrice astuta e sensuale che cerca sempre di attirare la protagonista sul Sentiero della Notte. Perdomo sarà nel frattempo Ambrose Spellman, il cugino stregone di Sabrina venuto dall'Inghilterra. Messo agli arresti domiciliari dal Consiglio, Ambrose vive con le donne Spellman ed è descritto come un ragazzo spiritoso, malizioso e pansessuale, uno dei partner nel crimine di Sabrina.