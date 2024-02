Un Amore: Stefano Accorsi, gli autori e il cast ci raccontano la serie di Sky da vedere nella settimana di San Valentino

News Serie TV

Debutterà su Sky e NOW il 16 febbraio un Amore, nuova serie romantica che ci parla di occasioni mancate e sentimenti logorati dal tempo: abbiamo incontrato i protagonisti e gli autori che ce ne hanno parlato.

Una storia epistolare che sembra sospesa nel tempo. Il racconto di sentimento che resiste negli anni solo perché mai vissuto a pieno. Un Amore scritto, non a caso, con la A maiuscola. Sky e Cattleya esplorano il genere sempreverde del romance con una nuova serie che può contare su una coppia fortissima e inedita sullo schermo, formata da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. I protagonisti, il regista e gli autori l'hanno presentata oggi alla stampa in attesa del debutto su Sky e in streaming su NOW dal 16 febbraio e poi con due nuovi episodi a settimana tutti i venerdì (per un totale di 6 episodi).

Un Amore, la trama e il desiderio di raccontare le relazioni

Creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino e diretta da Francesco Lagi, un Amore è la storia di Alessandro e Anna (Accorsi e Ramazzotti da adulti, Luca Santoro e Beatrice Fiorentini da giovani), due ragazzi che si conoscono per caso durante un viaggio Interrail in Spagna, quando sono poco più che maggiorenni alla fine degli anni '90. La loro intesa è istantanea ma le vite che hanno lasciato a casa sono molto più complicate del destino che li ha uniti. Quando devono separarsi fanno un patto: resteranno in contatto tramite lettere senza incontrarsi mai. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. E quel sentimento che sembrava assopito a causa del tempo trascorso ritroverà linfa. Ma dovrà anche fare i conti con le loro vite da adulti e con quello che hanno costruito nel frattempo.

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l'Italia, ha spiegato che non poteva sottrarsi dal lavorare a un'altra serie "da un'idea di Stefano Accorsi", soprattutto perché il genere del romance mancava nell'offerta seriale di Sky "Quando Riccardo Tozzi di Cattleya ci ha proposto l'idea, abbiamo deciso di intraprendere questa strada. Stavolta non ci scappa la sparatoria come in Gomorra o in Romanzo criminale ma è a suo modo una serie thriller, perché fino alla fine non sai come va a finire", ha detto Hartmann. Tozzi, da parte sua, ha spiegato che come Cattleya hanno provato a intercettare i gusti del pubblico, ultimamente molto interessato a vedere rappresentate sul piccolo e sul grande schermo le relazioni. "È un racconto epico ed è un Amore con la A maiuscola perché prende tutta la vita, cattura totalmente i due protagonisti", ha spiegato il CEO di Cattleya.

I sentimenti e il tempo che passa

Stefano Accorsi ha parlato dell'approccio che ha adottato come narratore, prima che come interprete. "Volevamo raccontare l'amore prendendolo di petto. Quell'un minuscolo è molto azzeccato, perché non esiste l'amore assoluto ma c'è l'amore di ciascuno. È stato difficile trasformare le sensazioni in immagini e su questo è stato fatto un lavoro enorme partendo dalla costruzione dell'episodio pilota. Siamo fatti di tante dimensioni temporali che convivono in noi, e questa sembrava una buona chiave per raccontare i sentimenti", ha spiegato Accorsi. Proprio l'intreccio di due linee temporali e narrative diverse è stata una delle sfide più interessanti per il regista Francesco Lagi. "Abbiamo cercato di rendere il passaggio tra due epoche diverse più normale e fluido possibile. Abbiamo inserito anche filmati di repertorio di Bologna, delle sue strade. Il tempo che passa inteso come qualcosa di sfuggito è la lente attraverso cui guardare questa storia", sono state le parole di Lagi.

Nel primo episodio, quando Alessandro e Anna si ritrovano dopo vent'anni, c'è una scena particolarmente poetica in cui passano attraverso una porta scorrevole di un albergo e si guardano intensamente negli occhi. Nei loro sguardi ci sono tutte le parole che negli anni sono state affidate solamente a delle lettere. "Il regista ci diceva sempre 'pressione negli occhi', perché è così' che si trasmette l'amore. Alla fine mi è venuto un cerchio alla testa", ha commentato Micaela Ramazzotti. "Una scena necessaria, anche se difficile da girare perché di porte scorrevoli non se ne trovano più tante", ha svelato il creatore e sceneggiatore Enrico Audenino aggiungendo: "La serie prova a rispondere a una domanda cioè come fa un amore a sopravvivere per così tanto tempo? La risposta che ci siamo dati è che sopravvive solo se non lo vivi. Ma a quel punto cos'è? È la domanda che si fanno i nostri protagonisti". Anche per gli sceneggiatori, comunque, scrivere questa storia ha permesso loro di entrare in contatto con la propria intimità. "È stata un'esperienza lunga e faticosa. Non ci conoscevamo e le prime riunioni si tenevano a distanza. È stata quasi una seduta di psicoterapia", ha detto la co-sceneggiatrice Giordana Mari.

Quattro protagonisti per due linee temporali

I protagonisti di questa storia sono, a tutti gli effetti, quattro. Perché i giovani Alessandro e Anna, interpretati da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini, non sono uguali agli adulti. Le esperienze di vita e gli anni trascorsi li hanno cambiati. "Anna è una dolcissima bugiarda. Perché nella sua vita ci sono due amori, vissuti in maniera completamente diversa. Lei mantiene un segreto. Ho pensato però che fosse molto romantico sforzarsi a coltivare un amore negli anni scrivendo su carta. C'era l'attesa della lettera. Tutte cose che ora non ci sono più", ha riflettuto Micaela Ramazzotti. Il secondo amore di cui parla è quello di Guido, il marito di Anna interpretato da Alessandro Tedeschi. La loro storia, al contrario di quanto potrebbe sembrare, non è in crisi, anzi. "Guido cerca di interpretare gli stati d'animo di Anna e vuole superare le difficoltà insieme a lei", ha spiegato il suo interprete.

I giovani Luca Santoro e Beatrice Fiorentini si sono sentiti un po' in soggezione quando hanno incontrato per la prima volta i loro alter ego adulti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. "Io facevo il fan boy di Accorsi, gli inviavo i messaggi di auguri su Instagram e poi mi sono ritrovato a lavorare con lui", ha detto Santoro. "Ero agitatissima quando dovevamo incontrarli. Pensavo addirittura a quali scarpe mettere, se sarebbero piaciute a Micaela. Lei magari neppure le ha guardate", gli ha fatto eco Fiorentini. Entrambi si sono trovati a interpretare personaggi che vivono in un'epoca che loro, nati nei primi anni 2000, non hanno mai vissuto. "Oltre il periodo storico, per me è stato bello vedere un'idea prendere forma", ha detto l'interprete della giovane Anna mentre l'interprete del giovane Alessandro ha osservato che è stato interessante rapportarsi con le lettere di carta per chi come lui è abituato ai messaggi istantanei.

Il resto del cast

Prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, Un Amore è una serie creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino, diretta da Francesco Lagi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi, Stefano Accorsi. Nel cast ci sono anche Ottavia Piccolo (7 minuti) nei panni della madre di Alessandro, Andrea Roncato (Ricordati di me), Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3) nel ruolo dell'amico d'infanzia di Alessandro, Riccardo, e Camille Dugay (Django) nei panni di Claudia, la sorella minore di Anna.