Un Amore: Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti protagonisti della nuova serie Sky Original

Le riprese del drama, lungo 6 episodi, sono appena iniziate tra Bologna e dintorni e la Spagna.

Due grandi interpreti per una storia che parla d'amore, ma non solo. Sky ha annunciato una nuova serie originale prodotta da Sky Studios e Cattleya e in arrivo nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Un Amore (titolo provvisorio) ha come protagonisti Stefano Accorsi (La dea fortuna, Veloce come il vento) e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, Gli anni più belli) che interpreteranno Alessandro e Anna, due anime affini che si conoscono da giovani, si separano e si rincontrano da adulti in un contesto completamente nuovo.

Un Amore: La trama e il cast

Alessandro e Anna, poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine anni ‘90 e i due subito si innamorano. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto i due sono costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Lunga 6 episodi, la serie è creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi ed è diretta da Francesco Lagi (Il Pataffio, Summertime, Quasi Natale). Il team di sceneggiatori è composto da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli e gli stessi Francesco Lagi e Stefano Accorsi. Nel cast anche Alessandro Tedeschi (Blocco 181, Il Colibrì) che interpreta Guido, il marito di Anna, Andrea Roncato (Ricordati di me, Il cuore grande delle ragazze) e Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione) e con la partecipazione di Ottavia Piccolo (7 minuti, Tu la conosci Claudia?), che nella serie sarà Teresa, madre di Alessandro. Con loro anche gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna.

Le dichiarazioni

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e la Germania, ha commentato: "Un Amore è una dichiarazione d’intenti, un titolo in grado di definire perfettamente il genere d’appartenenza. Una serie che va a diversificare ulteriormente, a dare colori nuovi al roster sempre più multiforme delle produzioni Sky Studios italiane, legate da una qualità narrativa e di messa in scena altamente cinematografica. Annunciamo oggi anche un grande cast guidato da due grandi interpreti di rara sensibilità, Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, per un racconto coinvolgente ed emozionante su un amore che non è stato mai, e che per questo motivo non riesce a finire".

Riccardo Tozzi, Fondatore e Presidente di Cattleya, ha dichiarato: "Un Amore è un racconto sulle relazioni e sui sentimenti che legano le persone nel tempo. Un tempo che nella serie non è lineare. Anzi è proprio attraverso l’intersecarsi di piani che viene fuori la forza della storia e l’assoluta originalità di questa serie. Ed è il principale motivo per cui, quando Stefano Accorsi è venuto a raccontarci l’idea, abbiamo immediatamente deciso di lavorarci. Siamo molto felici di essere riusciti ad avere insieme - per la prima volta in assoluto – due talenti straordinari come Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, che contribuiranno a dare a questa meravigliosa storia un’identità e un’intensità fortissime".

Photo Credit. Foto Stefano Accorsi: Annalisa Flori, Saverio Ferragina. Foto Micaela Ramazzotti: Adolfo Franzò