Un Amore: Luca Santoro e Beatrice Fiorentini sono i giovani Accorsi e Ramazzotti, la nostra intervista esclusiva

News Serie TV

Un Amore torna questa sera, 23 febbraio, su Sky e in streaming su NOW con due nuovi episodi: abbiamo intervistato Luca Santoro e Beatrice Fiorentini che interpretano i protagonisti Ale e Anna da giovani. Ecco com'è andato il loro viaggio nella Spagna degli anni '90 e come si sono confrontati con i loro corrispettivi adulti.

Secondo appuntamento con un Amore questa sera, 23 febbraio, su Sky e in streaming su NOW. La serie romantica nata da un'idea di Stefano Accorsi torna con gli episodi 3 e 4 e si concluderà venerdì prossimo con gli ultimi due episodi. Abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Beatrice Fiorentini e Luca Santoro, i due attori che interpretano Anna e Ale da giovani, gli stessi personaggi interpretati in versione adulta da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Per entrambi è stata la prima esperienza come protagonisti di una serie tv ed è facile intravedere entusiasmo ed emozione nei loro sguardi. Con loro abbiamo parlato di primi amori, dell'esperienza su un set itinerante in Spagna e di altre curiosità. Teneteli d'occhio perché per questi due ragazzi, poco più che ventenni, un Amore potrebbe essere stato solo il primo di tanti futuri successi. Se volete conoscerli meglio guardate la nostra intervista video esclusiva qui sotto.





La trama e il cast di un Amore

Prodotta da Sky Studios e Cattleya, un Amore racconta - spostandosi tra passato e presente - la storia di Alessandro e Anna, due ragazzi che si conoscono poco più che maggiorenni durante un viaggio Interrail in Spagna alla fine degli anni '90 ma sono costretti presto a separarsi. Negli anni, però, rimangono costantemente in contatto tramite delle lettere senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Quando finalmente, vent'anni dopo, si ritrovano, i loro sentimenti devono fare i conti con la vita reale e con le persone che sono diventati. E si troveranno a chiedersi: un amore che in fondo non è mai stato vissuto a pieno, forse non può nemmeno finire?

La serie è diretta da Francesco Lagi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi, Stefano Accorsi. Il resto del cast comprende Alessandro Tedeschi (Blocco 181), Andrea Roncato (Ricordati di me), Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3) e Camille Dugay (Django). E con la partecipazione di Ottavia Piccolo (7 minuti).