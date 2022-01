Un altro addio nel cast di CSI: Vegas prima della stagione 2

News Serie TV

Mel Rodriguez è il terzo membro del cast a lasciare il revival.

Un terremoto creativo potrebbe essere in atto dietro le quinte di CSI: Vegas. Poche ore dopo la notizia che né Jorja Fox né William Petersen riprenderanno gli iconici ruoli di Sara Sidle e Gil Grissom nella seconda stagione del revival, si apprende da TVLine che anche Mel Rodriguez ha lasciato il cast.

Mel Rodriguez in CSI: Vegas

In onda in Italia su Rai 2 ogni domenica alle ore 21:50, CSI: Vegas è stata rinnovata per una seconda stagione di 10 episodi lo scorso dicembre. Negli Stati Uniti, nonostante l'evidente richiamo, la serie non ha lasciato il segno dal punto di vista degli ascolti - 3,7 milioni di spettatori e lo 0.4 di rating nel target demografico 18-49, dei tredici drama in onda su CBS l'undicesimo più seguito. È possibile quindi che si stiano apportando alcuni cambiamenti per renderla più rilevante. Rodriguez era uno dei quattro attori scelti come nuovi volti del franchise. Il suo personaggio, il coroner Hugo Ramirez, era il capo di medicina legale del Dipartimento di Polizia di Las Vegas, sostanzialmente il sostituto di Al Robbins (il veterano di CSI Robert David Hall).

Secondo le fonti del sito, al momento non è escluso che Rodriguez possa avere una o più apparizioni occasionali nei prossimi episodi. Queste uscite, lasciano come soli membri del cast confermati (almeno per ora) Paula Newsome, Matt Lauria e Mandeep Dhillon.