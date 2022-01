CSI: Vegas, Jorja Fox non tornerà nella stagione 2: Ecco perché

News Serie TV

L'attrice conferma indirettamente anche il passo indietro della co-star William Petersen.

CSI: Vegas ha perso quelle che potrebbero essere state le sue colonne portanti. La veterana di CSI Jorja Fox ha annunciato con un messaggio condiviso su Twitter che non riprenderà l'iconico ruolo di Sara Sidle nella recentemente ordinata seconda stagione del revival, in Italia in onda in queste settimane ogni domenica sera su Rai 2.

Jorja Fox lascia CSI: Vegas: Il suo messaggio

"Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso di non tornare in CSI: Vegas", ha scritto l'attrice. "Per me, CSI è sempre stata una storia d'amore. La storia che le persone possono trovare l'amore nei luoghi e nei tempi più bui. E la storia che l'amore, anche nei luoghi e nei tempi più bui, può espandere le proprie radici, crescere e durare. Personalmente non riesco a dividere di nuovo Sara e Grissom. Così, se Grissom va... va anche Sara. Ovunque vadano, appartengono l'uno a l'altra. Grazie a tutti per averci guardato! Continuate a farlo! Io lo farò, ne sono certa. CSI: Vegas ha una squadra incredibile e dovrebbe continuare a essere una serie fantastica!".

Le parole della Fox rivelano in modo piuttosto chiaro che nei prossimi episodi non rivedremo neppure William Petersen e il suo Gil Grissom. E la speranza al riguardo era poca, purtroppo. Come riferito in occasione del rinnovo a dicembre, l'attore aveva firmato per una sola stagione. L'ideatore del revival Jason Tracey aveva detto lucidamente a TVLine: "Non ci si aspetta" che tornino per la seconda stagione. "La porta sarà sempre aperta a qualche leggenda, ma gli abbiamo chiesto solo di tornare per aiutarci a raccontare questo numero preciso di episodi".