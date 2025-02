Tyler Rake: Netflix ordina una serie ambientata nell'universo dei film, con Omar Sy protagonista

News Serie TV

L'universo di Tyler Rake (Extraction, in originale) si espande con una serie tv con protagonista la star di Lupin Omar Sy e che coinvolge anche Anthony e Joe Russo come produttori: ecco cosa sappiamo.

Il successo dei primi due film della saga di Tyler Rake (in originale Extraction) con Chris Hemsworth, ha convinto Netflix a espanderne l'universo ordinando una serie tv ambientata nello stesso mondo. Al centro dell'azione, però, stavolta ci sarà un nuovo personaggio intrpretato dalla star di Lupin Omar Sy.

Tyler Rake: La trama della serie con Omar Sy

Lunga 8 episodi, la serie tv d'azione seguirà un mercenario (Sy) mentre affronta una pericolosa missione per salvare degli ostaggi in Libia. Intrappolata tra fazioni in guerra e spietati assassini, la serie si addentra nelle lotte emotive di personaggi in conflitto e imperfetti, ognuno dei quali affronta traumi, tradimenti e scelte di vita o di morte", si legge nella sinossi ufficiale.

Glen Mazzara (The Shield, The Walking Dead) sarà showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, insieme ad Anthony e Joe Russo (che hanno scritto entrambi i film della saga) come produttori esecutivi. Anche Scott Nemes, Chris Castaldi, Sam Hargrave, Eric Gitter e Peter Schwerin saranno produttori esecutivi.

Le dichiarazioni

"Il pubblico è in attesa di emozioni forti mentre ci addentriamo sempre più nell'universo di Extraction", ha affermato Peter Friedlander, vicepresidente delle serie scripted di Netflix. "Con Omar Sy alla guida, la nostra collaborazione con i Russo, insieme a Glen Mazzara, i fan possono aspettarsi ancora più avventure ad alta adrenalina che amano dalla saga di Extraction".

Il successo della saga e il destino di Lupin

Uscito su Netflix nel 2020, il primo film di Tyler Rake seguiva Chris Hemsworth nel ruolo di un ex operatore delle forze speciali dell'esercito australiano diventato mercenario che accetta l'incarico da parte di un potente mafioso indiano di salvare il figlio rapito di un boss della droga. Hemsworth è tornato anche per il sequel, Tyler Rake 2, uscito nel 2023. È stato già confermato anche lo sviluppo di un terzo film che amplierà ulteriormente il franchise d'azione. Intervistati lo scorso ottobre, i fratelli Russo avevano dichiarato che ci stavano lavorando e che la produzione sarebbe iniziata nel corso del 2025.

Sy è noto per il suo ruolo nella serie mystery di Netflix Lupin dove interpreta il ladro professionista gentiluomo Assane Diop. A questo punto è lecito chiedersi che fine farà Lupin e se tornerà con una quarta stagione, ancora non annunciata ufficialmente nonostante il successo dei primi tre capitoli. Non è chiaro, in caso, come Omar Sy gestirà gli impegni tra le due serie tv e Netflix, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo.