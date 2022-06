Twin Territories: Prime Video sviluppa la serie su Bass Reeves prodotta da Morgan Freeman

News Serie TV

Tra gli autori del progetto, basato su una biografia di biografia di Art T. Burton, ci sono Ben Watkins e Malcolm Spellman.

Morgan Freeman rimette mano al progetto che ha in cantiere da tre decenni, la serie tv incentrata su Bass Reeves, famoso eroe di frontiera americano e primo uomo nero a ricevere la nomina di vice sceriffo federale degli Stati Uniti. Deadline fa sapere che stavolta il progetto, intitolato Twin Territories, è in sviluppo a Prime Video e coinvolge come autori il creatore di Hand of God Ben Watkins e lo sceneggiatore di The Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman.

Twin Territories: I dettagli della serie su Bass Reeves

La serie è basata su un romanzo dello studioso di Reeves Art T. Burton. Mentre la maggior parte delle persone ha sentito parlare di lui per The Lone Ranger, pochi conoscono la vera storia dell'uomo dietro la leggenda, un eroe che ai suoi tempi era probabilmente il più grande uomo di legge a ovest del Mississippi. In qualità di primo vice sceriffo federale nero degli Stati Uniti, Reeves ha fatto suo il selvaggio West da solo, consegnando alla giustizia oltre tremila pericolosi criminali nei suoi 32 anni come ufficiale.

Stando alle prime informazioni disponibili, Twin Territories seguirà l'uomo di legge numero 1 d'America mentre lui e lo sfacciato irlandese Chauncey Lee affrontano il compito quasi impossibile di imporre lo stato di diritto nel posto più pericoloso della terra, combattendo con banditi fuorilegge audaci e senza scrupoli. La serie, inoltre, esaminerà i metodi utilizzati da Reeves per portare giustizia nei territori indiani e il ruolo fondamentale che ha svolto nella nascita dello stato dell'Oklahoma.

Il progetto a lungo rincorso da Morgan Freeman

Morgan Freeman ha iniziato ad appassionarsi alla storia di Reeves circa 30 anni fa, quando ha accarezzato l'idea di un progetto televisivo insieme al premio Oscar Neil Travis. Ha provato a sviluppare la serie più volte, nel 2015 anche in collaborazione con HBO. Il dream team perfetto, tuttavia, si è formato nel 2017 quando ha unito le forze con Ben Watkins, Malcolm Spellman e la partner di produzione di Revelations Entertainment Lori McCreary. Amazon ha acquisito Twin Territories nel 2019 e in quell'anno ha avviato la writer's room che include anche Leonard Chang (Snowfall, Justified). Tra i produttori esecutivi della serie ci sono anche James Pickens Jr. (Grey's Anatomy) e Scott Frank (La regina degli scacchi).

Le dichiarazioni

“Sono cresciuto guardando molti film, in particolare i western, e una delle cose che mi ha davvero sconvolto è stato il fatto che se eri nero in uno di questi western, dovevi per forza fare una parte comica. Dovevi essere divertente. Non c'erano eroi neri, e questa non è affatto la vera storia americana, quindi ecco una possibilità per riscriverla, per raddrizzare alcune incongruenze della storia", ha spiegato Freeman.

L'attore premio Oscar, che 30 anni fa avrebbe voluto interpretare il famoso uomo di legge e che ora è troppo anziano per prestargli il volto, reciterà comunque nella serie in un ruolo creato appositamente per lui. "Non gli abbiamo detto tutti i dettagli di questo ruolo, quindi in parte è una sorpresa per lui. Abbiamo creato un grande ruolo per lui, una sorta di collegamento tra pre-guerra civile e post-guerra civile. È una figura di mentore", ha anticipato Watkins a Deadline.

Bass Reeves, una figura da riscoprire

C'è da ricordare che Twin Territories non è l'unico progetto televisivo su Bass Reeves attualmente in lavorazione. Arriverà infatti anche la miniserie 1883: Bass Reeves con David Oyelowo protagonista, il cui episodio pilota sarà diretto da Taylor Sheridan (Yellowstone). Per Watkins questo non è un problema. “Penso che siamo tutti d'accordo che Bass Reeves sia un eroe che merita tutte le storie da raccontare. Dovrebbero esserci già un centinaio di versioni di Bass Reeves, e non abbiamo mai considerato il fatto che ci siano altri progetti là fuori come una cosa negativa", ha detto il co-showrunner a Deadline.