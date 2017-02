Twin Peaks: Ri-vedete Fuoco cammina con me, avrà una "parte importante" nel revival

Il 21 maggio, giorno in cui il revival debutterà su Showtime negli Stati Uniti e su Sky Atlantic in Italia, è ancora molto lontano e se state pensando di ingannare il tempo rivedendo ciò che Twin Peaks fu negli Anni '90, capendo magari perché è considerata una serie di culto se si tratta della vostra prima volta, non trascurate il film prequel Fuoco cammina con me. Nonostante non sia considerato una delle note più alte dell'opera di David Lynch e Mark Frost, si è scoperto avrà una "parte importante" nelle nuove storie in arrivo in primavera.

A tal punto che Showtime lo manderà in onda prima dei nuovi 18 episodi, l'1 marzo, dopo che lo scorso mese Lynch ha detto ai giornalisti della Television Critics Association riuniti al press tour invernale che il revival ha a che fare con "la storia degli ultimi sette giorni di Laura Palmer" e che Fuoco cammina con me svolge per questo motivo "un ruolo molto importante" nella nuova serie.

Basato in parte sul romanzo di Jennifer Lynch Il diario segreto di Laura Palmer, il film racconta le indagini sull'omicidio di Teresa Banks e gli ultimi sette giorni di vita di Laura Palmer, la studentessa della piccola città di Twin Peaks interpretata da Sheryl Lee, che rivedremo nel revival. In Italia è disponibile unicamente in DVD, mentre la serie originale può essere acquistata anche in formato Blu-Ray in un elegantissimo e pregiato cofanetto da collezione.