Twin Peaks e la regina Elisabetta: Angelo Badalamenti racconta un divertente aneddoto sulla sovrana inglese

Tra i tanti ricordi e aneddoti che circolano sui social a proposito di Elisabetta II, una regina che si è dimostrata in vita anche una donna arguta e spiritosa, informata delle cose del mondo e anche dello spettacolo, ci ha colpito particolarmente quello pubblicato sull'account twitter di Welcome to Twin Peaks, che rispolvera un'intervista al compositore Angelo Badalamenti, dove si racconta un episodio molto divertente, che ha visto la Regina snobbare nientemeno che sir Paul McCartney. Questo quanto successe, come racconta Badalamenti:

Rest in peace to Queen Elizabeth II, who once turned down a Paul McCartney performance on her birthday to go watch Twin Peaks.



