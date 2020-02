Twin Peaks Day: Kyle MacLachlan sbarca su TikTok e ricrea la prima scena dell'agente Cooper

News Serie TV

L'originale trovata dell'attore per inaugurare il suo account sulla piattaforma.

"Diane, sono le 11:30 del 24 febbraio e sto entrando nella città di Twin Peaks". La storica prima scena dell'agente Dale Cooper ne I segreti di Twin Peaks riprende vita in occasione del Twin Peaks Day (che non a caso si celebra il 24 febbraio, il giorno in cui nella storia si inizia a investigare sulla morte di Laura Palmer) grazie al suo interprete, l'attore Kyle MacLachlan, noto per i suoi ruoli in Sex and the City e Desperate Housewives e visto anche nel revival della storica serie, intitolato anch'esso Twin Peaks. La star ha inaugurato il suo account TikTok postando un video dove ha ricreato la famosa sequenza che lo vede protagonista.





Nella clip postata sulla ormai celebre piattaforma di video amatoriali, MacLachlan ha ridoppiato la prima scena dell'agente Cooper pedalando e tenendo in mano un registratore audio simile a quello usato dal suo personaggio per inviare messaggi alla sua segretaria e confidente Diane. Sullo sfondo c'è un curioso paesaggio di cartapesta che riproduce gli alberi che si vedono nella scena originale. Nella didascalia che accompagna il video, l'attore ha invitato gli utenti a celebrare il Twin Peaks Day ripostando la sua clip e duettando con lui, occasione che i numerosi fan non si sono fatta scappare: c'è chi ha interpretato Diane e chi si è improvvisato un'improbabile Laura Palmer.