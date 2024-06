Tutto chiede salvezza, la serie tv con Federico Cesari torna a settembre: Data e nuove foto

News Serie TV

La nuova stagione della serie italiana basata sul romanzo di Daniele Mencarelli sarà presentata in anteprima alla 54ª edizione del Giffoni Film Festival.

Prendete nota: la seconda stagione della serie tv italiana Tutto chiede salvezza sarà disponibile in streaming su Netflix dal 26 settembre. L'annuncio, molto atteso dai numerosi fan dell'adattamento dell'omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, è accompagnato da una nuova raccolta di foto tratte dai prossimi 5 episodi, uno per ogni settimana in cui si sviluppa il racconto.

Tutto chiede salvezza: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Scritta da Francesco Bruni con Mencarelli e Daniela Gambaro e da lui diretta, la seconda stagione di Tutto chiede salvezza riporta Federico Cesari nei panni di Daniele, il quale, due anni dopo il periodo sotto regime di TSO nel reparto psichiatrico, deve dimostrare di aver ripreso in mano la sua vita e di poter essere un buon padre per la piccola Maria, la bambina nata dalla relazione con Nina (Fotinì Peluso). Durante queste cinque settimane, le vite dei personaggi già conosciuti si intrecceranno a quelle dei nuovi, tra il reparto di psichiatria e il mondo esterno.

Oltre a Daniele e Nina, rivedremo Mario (Andrea Pennacchi), Gianluca (Vincenzo Crea), Giorgio (Lorenzo Renzi), Madonnina (Vincenzo Nemolato) e Alessandro (Alessandro Pacioni), che nel ciclo inaugurale hanno condiviso la stanza nel reparto di psichiatria insieme a Daniele. A loro si aggiungono Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia), che tornano nei ruoli degli infermieri del reparto, mentre Filippo Nigro e Raffaella Lebboroni saranno di nuovo il Dott. Mancino e la Dott.ssa Cimaroli. Torneranno inoltre Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella) e Giacomo Mattia (Giovanni), rispettivamente madre, padre, sorella e fratello di Daniele, e Carolina Crescentini nel ruolo della mamma di Nina, Giorgia. Per quanto riguarda invece le nuove aggiunte al cast, segnaliamo Drusilla Foer (Matilde), Valentina Romani (Angelica), Vittorio Viviani (Armando), Samuel Di Napoli (Rachid) e Marco Todisco (Paolo).

Ricordiamo che la seconda stagione di Tutto chiede salvezza sarà presentata in anteprima alla 54ª edizione del Giffoni Film Festival il 19 luglio, con la proiezione del primo episodio durante la giornata inaugurale.