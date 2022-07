Tutto chiede salvezza: Il primo teaser trailer della nuova serie italiana di Netflix con Federico Cesari

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming da ottobre.

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Tutto chiede salvezza, una nuova serie originale italiana, co-scritta e diretta dallo stesso Francesco Bruni de Il commissario Montalbano, tratta dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli vincitore del Premio Strega Giovani nel 2020. Disponibile in streaming da ottobre, il drama di 7 episodi racconta la forza e la fragilità della generazione dei più giovani attraverso l'esperienza - sconvolgente ma formativa - del trattamento sanitario obbligatorio, e lo fa con un giovane talento molto amato dal pubblico, la star di SKAM Italia Federico Cesari.





La trama di Tutto chiede salvezza

Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele (Cesari), un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con i quali pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni sono lunghi e quella che all'inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita.

Tutto chiede salvezza: Annunciato il cast

Un dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d'aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere, Tutto chiede salvezza coinvolge anche gli attori Andrea Pennacchi (Petra), Vincenzo Crea (I Medici), Lorenzo Renzi (Romanzo Criminale), Vincenzo Nemolato (Gomorra: La serie) e Alessandro Pacioni nei ruoli compagni di stanza di Daniele - Mario, Gianluca, Giorgio, Madonnina e Alessandro. Il veterano della fiction italiana Ricky Memphis (Distretto di Polizia) è Pino, uno degli infermieri, affiancato da Bianca Nappi (Le indagini di Lolita Lobosco) e Flaure B.B. Kabore, mentre Filippo Nigro (Suburra: La serie) e Raffaella Lebboroni (La linea verticale) interpretano i medici della clinica, il Dott. Mancino e la Dott.ssa Cimaroli.

Completano il cast Lorenza Indovina (Luna Park), Michele La Ginestra (Nero Wolfe) e Arianna Mattioli (Boris), nei ruoli di Anna, Angelo e Antonella, la famiglia di Daniele; Fotinì Peluso (La compagnia del cigno) in quelli di Nina, una compagna che il protagonista aveva conosciuto al liceo e che ritrova in reparto; e Carolina Crescentini (Mare fuori) di Giorgia, la mamma di quest'ultima.