Tutti pazzi per Suits in streaming: L'ideatore sulla possibilità di un revival

Aaron Korsh ha condiviso anche alcune curiosità sulla serie tv, la più vista sulle piattaforme streaming.

Suits è il fenomeno televisivo dell'estate 2023. Stravagante, se pensiamo che si tratta di una serie tv terminata quasi quattro anni fa, ma meritato per la bellezza delle storie e dei personaggi che alcuni stanno scoprendo solo ora. Il legal drama creato da Aaron Korsh sta avendo una sorta di rinascita grazie alle piattaforme streaming - Netflix e Peacock in particolare. Per Nielsen si tratta del titolo più visto da cinque settimane consecutive, con numeri di visualizzazioni mai così alti per un contenuto in licenza. Molti si stanno chiedendo se questa rinnovata popolarità riporterà Harvey Specter e Mike Ross nei loro eleganti completi. Korsh ha risposto alla domanda scottante su X, chiarendo sobriamente che, no, nessuno sta parlando di far risorgere la serie. Per ora.

Suits: L'ideatore Aaron Korsh sulla possibilità di un revival

"Lasciatemi dire subito che non c'è nessun revival di Suits o altro in lavorazione" ha scritto lo sceneggiatore e produttore esecutivo, che dalla conclusione della serie nell'autunno del 2019 non ha lavorato ad altro. Ma questo non significa che la situazione rimarrà tassativamente la stessa nel tempo. "Lo sciopero [degli sceneggiatori] dovrebbe finire, qualche rete o servizio streaming dovrebbe allungare le braccia e quindi dovremmo volerlo collettivamente. Il che non è poco...". E quando qualcuno ha scritto che la serie si è conclusa "meravigliosamente" e che pochissimi revival funzionano davvero, Korsh ha risposto: "Sono d'accordo".

In attesa di scoprire come si evolveranno (o non evolveranno) le cose, Korsh si è divertito a condividere alcune curiosità con i fan. Come il fatto che il personaggio di Louis (interpretato da Rick Hoffman) sia stato ispirato inizialmente dal Frank Burns di M*A*S*H; che l'idea di uno spin-off a lui dedicato non era altro che questo e che non voleva che Louis lasciasse la serie; che non era nei suoi desideri neppure che Gina Torres (interprete di Jessica Pearson) lasciasse la serie e che si trattò di una decisione che riguardava la sua persona e non tanto per avere uno spin-off; che ha tenuto per sé un sacco di cimeli, come la scrivania e l'attestato di Harvey (Gabriel Macht), la foto della bicicletta di Mike (Patrick J. Adams), il quadro della mamma di Harvey che dipinge mentre lui guarda; una foto di Mike e Rachel (Meghan Markle) dal loro appartamento, la mini-moto di Harvey e altro ancora; e che pensava inizialmente che Harvey e Dana (Abigail Spencer) sarebbero finiti insieme.