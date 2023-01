Tutti pazzi per le serie coreane: Netflix annuncia tantissimi titoli per il 2023

News Serie TV

Tornano con nuovi episodi The Glory, D.P. e Sweet Home e arrivano 18 nuove serie tv.

Complice il successo senza precedenti di Squid Game, mai come nell'ultimo anno il pubblico internazionale si è appassionato alla narrazione Made in Korea. Netflix stima che l'anno scorso oltre il 60% dei suoi abbonati abbia guardato titoli coreani. È per questo motivo che, nel 2023, il servizio streaming sosterrà il fandom in costante crescita proponendo in tutto il mondo la sua più grande offerta di sempre di contenuti provenienti dalla Corea - 34 titoli tra serie tv, film e documentari; sia produzioni originali nuove di zecca sia ritorni molto attesi.

"La popolarità dei contenuti coreani ha continuato ad aumentare a ritmo sostenuto nel 2022 e Netflix ha introdotto una varietà più ampia di storie e generi ai fan di tutto il mondo. Nel corso dell'ultimo anno le serie e i film coreani sono stati regolarmente presenti nella nostra Top 10 globale in più di 90 paesi e tre delle serie Netflix più viste di sempre provengono dalla Corea", ha dichiarato il vice presidente dei contenuti per la Corea Don Kang in un comunicato. "Quest'anno intendiamo spingerci ancora più in là con le storie che raccontiamo e il modo in cui le raccontiamo. Con questa selezione di titoli coreani, Netflix continuerà a essere la meta ideale per chi cerca storie avvincenti, diversificate e imperdibili".

Netflix ama la Corea: Nuove serie tv e attesi ritorni

Mentre l'attesissima seconda stagione di Squid Game dovrebbe arrivare tra la fine di quest'anno e l’inizio del prossimo, Netflix annuncia il ritorno nel 2023 delle altre serie molto apprezzate Sweet Home, D.P. e The Glory. Dopo il successo dei primi episodi (la serie non in lingua inglese più vista nella settimana del 2 gennaio con 82,48 milioni di ore visionate), la seconda parte della storia di vendetta The Glory uscirà a marzo. Sweet Home, che ha stabilito nuovi punti di riferimento per il genere dei mostri in Corea, tornerà con un mondo e una storia ampliati. Mentre in D.P. il cast della prima stagione tornerà per continuare a dare la caccia ai disertori. Per quanto riguarda le novità, rimanendo nell'ambito delle serie tv, ci attende quanto segue.

• Addio alla Terra si concentra su un'insegnante risoluta la quale fa di tutto per mettere al sicuro i suoi ex studenti quando un asteroide si dirige inarrestabile verso la Terra.

• Behind Your Touch (titolo provvisorio) segue una donna con il sogno di diventare veterinaria aiutare un appassionato detective a risolvere piccoli e grandi casi dopo aver ottenuto poteri psicometrici in circostanze insolite.

• Black Knight immagina un mondo futuro devastato dall'inquinamento in cui la sopravvivenza dell'intera umanità dipende da un gruppo di abilissimi corrieri.

• In Celebrity, una giovane donna lotta per conquistarsi un posto tra le celebrità nel mondo esclusivo e immorale degli influencer di Seul.

• In Corso accelerato sull'amore (disponibile dall'11 febbraio), una madre dal cuore d'oro deve affrontare il mondo spietato dell'istruzione privata quando sua figlia cerca di accedere al corso di un famoso docente di matematica.

• Destined with You ruota attorno a un tempio che deve essere demolito, una maledizione che perseguita una famiglia da 350 anni e la storia d'amore tra due giovani travolti dagli eventi.

• Doona! segue uno studente appena arrivato al college affrontare vita e studi mentre convive con la famosa ex componente di un gruppo K-pop.

• I segugi è un crime d'azione in cui tre giovani audaci entrano nel settore dei prestiti di denaro per poter saldare un debito e si ritrovano ad affrontare i ricchi e potenti che sfruttano i più deboli.

• Ne Il tempo per noi, una donna in lutto viaggia magicamente nel tempo fino al 1998, dove incontra un uomo che assomiglia in modo sconcertante al suo defunto amato.

• King the Land ruota attorno a un ragazzo grazioso, carismatico, intelligente e chic che, nel tentativo di recuperare il ricordo perduto della madre, ripercorre i suoi passi.

• La creatura di Gyeongseong racconta come due giovani cercano di salvarsi mentre affrontano alcuni mostri nati dall'avidità degli esseri umani nella cupa e triste primavera del 1945.

• Love to Hate You (in arrivo il 10 febbraio) esplora la relazione tra un'avvocata che odia perdere contro gli uomini e un celebre attore che diffida delle donne.

• Mask Girl è un thriller su un'impiegata complessata per il suo aspetto fisico la quale, di notte, si trasforma in una celebrità mascherata su Internet... finché una serie di eventi funesti non le sconvolge la vita.

• Queenmaker racconta di un'esperta manager dei rischi di una potente azienda che entra in politica per far eleggere a sindaca di Seul una testarda avvocata per i diritti civili.

• See You In My 19th Life esolora la vivace storia d'amore tra una giovane donna che ha la straordinaria capacità di ricordare le sue vite passate e colui che ha perso a causa di un incidente in una di esse.

• Song of the Bandits è ambientata in una terra senza legge dove alcuni agguerriti banditi sono pronti a tutto per difendere la propria patria e gli affetti più cari.

• In The Good Bad Mother, una madre single rimasta vedova in giovane età, da sempre dura con suo figlio affinché riuscisse ad affermarsi nella vita come ha fatto, torna a essere una "cattiva madre" quando lui perde la memoria a causa di uno sfortunato incidente e torna a essere un bambino di 7 anni.

• In Un raggio di sole al giorno, una giovane infermiera decisa a portare un po' di luce nella vita dei suoi pazienti affronta il mondo della salute mentale e le diverse storie che lo riguardano.