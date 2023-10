Tutta la luce che non vediamo sarà il capolavoro di Netflix? Intanto ecco il trailer ufficiale dell'attesa miniserie

News Serie TV

La miniserie di 4 episodi, disponibile in streaming su Netflix dal 2 novembre, sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 30 ottobre.

In un mondo in cui ancora oggi si combattono guerre insensate, ci vuole una ragazzina non vendente per mostrare come intorno a noi ci sia tanta luce che vedremmo se aprissimo davvero gli occhi. Lo ha fatto attraverso un bellissimo e premiato romanzo di Anthony Doerr e, dal 2 novembre, lo farà anche con il suo adattamento televisivo, la miniserie omonima Tutta la luce che non vediamo, della quale Netflix ha diffuso il trailer ufficiale.





Tutta la luce che non vediamo: La trama e il cast della miniserie

"In questi tempi di stupida oscurità, di uomini che invadono Paesi, ho pensato che potrei ricordare: la luce dura in eterno. Mentre l'oscurità non arriva a durare neanche un secondo quando accendete la luce", dice Marie-Laure LeBlanc durante la sua radiotrasmissione. Lei è una ragazza francese cieca il cui coraggio e la cui speranza faranno da contraltare alla violenza e alla distruzione della Seconda guerra mondiale.

In una Parigi occupata dai tedeschi, Marie-Laure e suo padre, Daniel, fuggono con un leggendario diamante per impedire che finisca nelle mani dei nazisti. Braccati senza sosta da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per il suo interesse personale, Marie-Laure e Daniel trovano presto rifugio a St. Malo, dove vanno a vivere con uno zio solitario che diffonde le trasmissioni clandestine per la resistenza. In questa cittadina sul mare una volta idilliaca, il percorso di Marie-Laure incrocia inevitabilmente quello di un'improbabile anima gemella: Werner, un adolescente brillante arruolato dal regime di Hitler per rintracciare le trasmissioni illegali, che invece possiede un legame segreto con Marie-Laure e con la sua fiducia nell'umanità e la sua speranza. Intrecciando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner nel corso di un decennio, Tutta la luce che non vediamo racconta la storia dell'incredibile potere dei legami tra le persone, un faro di luce che può guidarci anche nei tempi più bui.

Aria Mia Loberti interpreta la protagonista. Il regista e produttore esecutivo Shawn Levy (Stranger Things) l'ha scoperta durante un casting globale a cui hanno partecipato attrici cieche e ipovedenti. Nell Sutton la affianca nel ruolo di una Marie-Laure più giovane, mentre al candidato a tre Oscar Mark Ruffalo è stato affidato il ruolo di Daniel LeBlanc. Louis Hofmann, per Netflix già in Dark, veste i panni di Werner, mentre il candidato a dieci Emmy Hugh Laurie interpreta lo zio Etienne. Completano il cast Lars Eidinger nei panni del sergente maggiore Reinhold von Rumpel e Marion Bailey di Madame Manec, governante di Etienne. L'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight firma invece le sceneggiature.