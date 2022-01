Tutta la luce che non vediamo: Hugh Laurie e Mark Ruffalo nel cast della miniserie Netflix

News Serie TV

Il drama è basato sull'omonimo romanzo premio Pulitzer di Anthony Doerr, adattato per la tv dall'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight.

Netflix si prepara a sfidare i suoi concorrenti mettendo in piedi un cast di serie A per la sua prossima miniserie All the Light We Cannot See, basata sul romanzo di Anthony Doerr premiato con il Pulitzer e in Italia pubblicato da Rizzoli con il titolo Tutta la luce che non vediamo. Hanno firmato per due ruoli principali Hugh Laurie (Dr. House, Veep) e Mark Ruffalo (vincitore dell'Emmy per I Know This Much is True – Un volto due destini).

La trama di Tutta la luce che non vediamo

Scritta dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight e prodotta dal produttore di Stranger Things e Tenebre e ossa Shawn Levy, All the Light We Cannot See racconta una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale: quella di Marie-Laure, un'adolescente francese cieca, e Werner, un giovane soldato tedesco, le cui strade si incrociano nella Francia occupata dai nazisti. Mentre cercano di sopravvivere come possono alla guerra, i destini opposti di Marie-Laure e Werner si incrociano in una storia che parla di tenacia, coraggio e perseveranza. La miniserie si comporrà di 4 episodi, tutti diretti da Levy.

Il cast e i ruoli di Hugh Laurie e Mark Ruffalo

Hugh Laurie interpreterà Etienne LeBlanc, un eccentrico eroe della Prima Guerra Mondiale che soffre di disturbi post traumatici e vive recluso ma cura delle trasmissioni radio per la resistenza francese. Mark Ruffalo sarà invece Daniel LeBlanc, nipote di Etienne e mastro fabbro del museo di storia naturale di Parigi. Premuroso e intelligente, Daniel è determinato ad assicurare quanta più indipendenza possibile a Marie, la figlia cieca, e a proteggere una gemma preziosa dall'occupazione nazista.

Come annunciato in precedenza, sarà l'attrice cieca esordiente Aria Mia Loberti a vestire i panni di Marie-Laure, l'adolescente al centro della storia, la cui strada incrocia quella del soldato tedesco Werner (ruolo ancora da assegnare).